الامارات | اندونيسي وعروسه يعقدان قرانهما ويلبسان الخواتم .. أمام الكعبة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو لشاب إندونيسي أثناء عقد قرانه على عروسه من أمام الكعبة وداخل صحن الطواف، ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويحصد استحسان الملايين.

وأظهر مقطع فيديو العروسين وهما يستمعان للمأذون الشرعي من أمام الكعبة، حيث كان يردد على مسمعهما الكلمات التي تعلن بشكل صريح عقد النكاح.

وكانت العروس في حالة تأثر شديد، حيث لم تتمكن من منع نفسها عن البكاء، بينما كان العريس يرتدي ملابس الإحرام، ثم قاما بتلبيس خاتمي الزفاف والتوقيع على عقد الزواج.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل إلى التوقيت الذي اختاره العروسان لإقامة مراسم عقد قرانهما، والتي تمت في أحد أيام شهر رمضان، وهو ما أضفى روحانية خاصة على الحدث.

يذكر أن المملكة العربية السعودية سمحت منذ سنوات بإقامة مراسم عقد القران في ساحات المسجد المكي الشريف، وذلك أسوة بعادات أهل الحجاز.