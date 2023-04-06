لايف ستايل

الامارات | هندية تنجب طفلا وتتركه داخل دلو الحمّام

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هندية تنجب طفلا وتتركه داخل دلو الحمّام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أخبرت امرأة هندية السلطات أنها تركت طفلها حديث الولادة في دلو بحمام منزلها، لتتوجه الشرطة مسرعة لمكان الحادثة محاولة إنقاذ الرضيع.

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد ضباط الشرطة وهم يركضون بالدلو لإنقاذ الرضيع، الذي كان ملفوفا بقطعة قماش.

ووصلت المرأة بعد أن أنجبت طفلها في المنزل إلى المستشفى وهي تنزف وأبلغت السلطات عن المولود الجديد الذي تركته في دلو بحمامها.

وتم إبلاغ الشرطة من قبل سلطات المستشفى وهرعوا إلى منزل المرأة في منطقة ألابوزا بولاية كيرالا، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وبحسب الشرطة وصلت المرأة إلى المستشفى في تشينجانور مصابة بنزيف حاد بعد أن وضعت طفلها في المنزل، وعثرت الشرطة على الرضيع، الذي يزن 1.3 كغ فقط، في دلو، ونقلوه إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج

وقالت الشرطة في بيان إنه تم تسجيل قضية ضد المرأة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا