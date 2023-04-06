الامارات | هندية تنجب طفلا وتتركه داخل دلو الحمّام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخبرت امرأة هندية السلطات أنها تركت طفلها حديث الولادة في دلو بحمام منزلها، لتتوجه الشرطة مسرعة لمكان الحادثة محاولة إنقاذ الرضيع.

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد ضباط الشرطة وهم يركضون بالدلو لإنقاذ الرضيع، الذي كان ملفوفا بقطعة قماش.

ووصلت المرأة بعد أن أنجبت طفلها في المنزل إلى المستشفى وهي تنزف وأبلغت السلطات عن المولود الجديد الذي تركته في دلو بحمامها.

وتم إبلاغ الشرطة من قبل سلطات المستشفى وهرعوا إلى منزل المرأة في منطقة ألابوزا بولاية كيرالا، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وبحسب الشرطة وصلت المرأة إلى المستشفى في تشينجانور مصابة بنزيف حاد بعد أن وضعت طفلها في المنزل، وعثرت الشرطة على الرضيع، الذي يزن 1.3 كغ فقط، في دلو، ونقلوه إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج

وقالت الشرطة في بيان إنه تم تسجيل قضية ضد المرأة.