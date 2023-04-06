طريقة عمل الفسيخ الجاهز.. وصفات سهلة لعيد الفطر وشم النسيم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الأسماك المالحة من أهم الأنواع التي يحرص على تناولها الكثير في المناسبات والأعياد، خاصة الفسيخ والرنجة بمختلف أشكالهما ووصفاتهما المميزة، وتتفنن الأمهات وربات المنازل في إعداد مائدة مليئة بالأطعمة المختلفة، كما يحاولن معرفة طريقة عمل الفسيخ الجاهز في المنزل بطرق غير تقليدية، لتناوله في شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

ويُقدم «هُن»، طريقة عمل الفسيخ الجاهز في المنزل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة وفي متناول الجميع بطرق وأدوات اقتصادية غير مكلفة.

مقادير الفسيخ الجاهز

سمك بوري

فلفل أخضر

طحينة

ملح خشن

شطة حسب الرغبة

ليمون

زيت

بصل أخضر

طريقة عمل الفسيخ الجاهز

الخطوة الأولى، هي غسل السمك جيًدا، وتركه حتى يُصفى جيدًا.

الخطوة الثانية، هي فتح بطن السمكة لتنظيفها والتخلص من الأمعاء، وإعادة غسلها أكثر من مرة للتخلص من الدم.

الخطوة الثالثة، وضع الملح على السمك البوري، وحشو خياشيمه بالملح والشطة حسب الرغبة.

يتم وضع الملح على السمك من جميع الجوانب خاصة البطن، مع لفه في كيس بلاستيكي.

الخطوة الرابعة، تتمثل في وضع السمك في أكثر من كيس حتى لا يدخل الهواء إليه، كما يمكنه التخلص من الرائحة التي تنتج عنه.

يمكن ترك السمك في مكان جاف، وتقليبه بين الحين والآخر، ثم وضعه في علبة محكمة الغلق، لمدة 15 يوم على الأقل.

الخطوة التالية، فتح العلبة بعد 15 يومًا، للتأكد من نضج الفسيخ جيدًا، ومن ثم يتم التخلص من الرأس والشوك، ووضع الليمون والزيت عليه بكثرة.

الخطوة الأخيرة هي إعداد مائدة مليئة بالأطعمة من الطحينة والبصل بمختلف أشكاله وأنوعه، مع الفلفل الأخضر وسلطة الفسيخ والرنجة، كما يمكن إعداد بطاطس محمرة أو شيبسي حسب الرغبة، ومزيد من العيش البلدي.