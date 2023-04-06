تكات الشيف يسري خميس.. طبق الشوربة أساسي على الفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في شهر رمضان يشغل تفكير ربات المنزل تحضيرهن للإفطار، والخطوات الصحية اللازمة لإعداده، ويبدأن بالبحث عن معرفة طرق ألذ وأشهى الوجبات، لتحضير الأطعمة لأسرهن، والنصائح التي يجب مراعتها عند تحضير الإفطار، لذلك قدم الشيف يسري خميس، من خلال «هُن»، نصائح للسيدات لإتباعها في شهر رمضان المُبارك عند إعداد الفطار.

نصائح الشيف يسري للسيدات في شهر رمضان

قدم الشيف يسري خميس، نصائح لربات المنزل، لاتباعها في شهر رمضان:

- التنوع بين الأكلات الرمضانية على السفرة.

- التوازن في عناصر الطعام أفضل من البروتين المبالغ.

- تناول العصائر الطبيعية الغنية بالمياه، مثل البلح باللبن أو البرتقال.

- تقسيم نوعية الأطعمة ما بين النشويات والخضروات واللحوم.

- حذارِ تعدد الأطباق دون فائدة.

- وجود أطباق رمضانية بها جميع العناصر الغذائية، وعدم وجود بروتين ليس أزمة من الممكن استبداله بالبروتين النباتي.

- عدم الحصول على البروتين في وجبة الإفطار، يمكن استبداله في السحور بالبيض أو الجبنة قريش.

تكات الشيف يسري

- استخدام الأدوات غير اللاصقة مثل المقلاة والحلل، يجعل وجبات الطعام صحيّة أكثر، لأنها تقلل من استخدام الزيت والدهون.

- عدم مفاجأة المعدة بالطعام، وتناول الطعام ببطء.

- الحرص على إعداد طبق الشوربة ضمن وجبة الإفطار، إذ أنه يعد بداية مثالية لتناول هذه الوجبة، إذ يهيئ المعدة لما يليه من أطعمة متعددة.

- الحصول على البروتين من مصادر غذائية غير اللحوم، نجده في البيض والحمص، وهما مشتركان في الفطار أو السحور.

- الحرص على تحضير طبق كبير من السلطة الخضراء الغنية بالخضروات الطازجة على مائدة الإفطار.