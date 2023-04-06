دعاء فك الكرب قبل الإفطار في رمضان.. كان يردده سيدنا محمد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهر رمضان، من أكثر الشهور المفضلة والمحببة للمسلمين، إذ يحاولون المواظبة على القيام بالأعمال التي كان يقوم بها الرسول الكريم، في نهار رمضان حتى أذان المغرب، كما تحرص الأمهات على ترديد الأدعية المختلفة لقضاء الحاجة وفك الكرب، كالتي كان يداوم عليها الأنبياء كل يوم، لتيسير الحال، كما تناجي الأمهات ربها لتيسير أمور أولادها في حياتهم العملية والعلمية وفي كل شؤون حياتهم.

دعاء فك الكرب.. كان يردده النبي

عرضت شاشة «الناس» دعاء فك الكرب قبل الإفطار في رمضان، خلال برنامج «قلوب عامرة»، مع الدكتورة نادية عمارة، موضحة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان يردده كل يوم قبل الإفطار وفي الليل أيضا.

وتمثل صيغة دعاء مستجاب قبل الإفطار في رمضان، كان يردده سيدنا محمد، جاء نصه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الحلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

دعاء قبل الإفطار

هناك كثير من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلمين قبل الإفطار، من بينها:

- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ، وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

- اللهمّ افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة نبيّك سيدنا محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، وعملاً بكتابك واتّباعاً لسنة نبيّكَ، اللهمّ اجعلني أخشاكَ كأنّي أراك، أبداً حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تُشقني بمعصيتِك، اللهمّ كن لنا ولا تكن علينا، ومُنَّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي طاعتك اجتهادنا، وعليكَ توكّلُنا واعتمادنا واختم بالسعادة والرضوان آجالنا يا أرحم الراحمِين.

- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

- اللهم إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله لا إله إلّأ أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحدٌ أَن تُيسّر لي ما أريد، وتحقق لي ما أتمنى إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير يا رب العالمين.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

دعاء الصائم في رمضان

ومن بين الأدعية التي يرددها الصائم في رمضان:

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

- اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي).