رغم نجاحها في جعفر العمدة.. «وداد» زوجة «سيد» تعيش حالة حزن وتطلب الدعاء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم نجاح الممثلة جوري بكر، خلال دورها «وداد»، في مسلسل جعفر العمدة، إلا أنها تعيش حالة من الشجن والحزن، حاولت أن تشارك جمهورها ومتابعيها هذا الحزن، وطلبت منهم الدعاء لشخص عزيز عليها، بعدما لمع نجم جوري بشدة خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل، إذ تؤدي دور زوجة «سيد» شقيق الفنان محمد رمضان، ودخلت في مشكلات وسجال مع زوجته الأخيرة «عايدة»، خلال أحداث المسلسل.

سبب حزن جوري بكر

بعد نجاحها الملحوظ في إدخال «سيد»، في مشكلات مع شقيقه جعفر العمدة، بسبب رؤية «عايدة» لها في السجن تزور شخص غريب، بدأ الجمهور يتحدث عن تصاعد الأحداث، في مسلسل جعفر العمدة، وزاد عدد المتابعين للممثلة جوري بكر، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى استغل البعض هذا النجاح في تشدين صفحة ملفقة باسمها على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وهو ما نفته تماما.

استغلت جوري، الضجة المثارة حول دورها «وداد» في المسلسل، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لخالها، إذ كتبت: «ادعوله دعوة بظهر الغيب لعل يكون أحدكم أقرب مني منزلة من الله، خالي حبيبي مكانك في الجنة يا طيب»، وذلك عبر خاصية القصص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وألحقت جوري، باستوري بأخرى، معبرة عن حزنها لفقدانها خالها، وتمنت وجوده بجانبها، كي يرى نجاحها المحلوظ خلال دورها في مسلسل جعفر العمدة، إذ كتبت على صورتها مع خالها: «ممكن أستغل الضجة دي في دعوة حلوة منكم لأكتر إنسان كان نفسي يكون جنبي ويشوف نجاحي ده، لأنه كان بيحب يتفرج عليا، وكان دايما بيشجعني»، وأكملت رسالتها لروح خالها: «محتجالك أوي يا حبيبي ربنا يجمعني بيك على خير».