طريقة عمل الفسيخ الجاهز في البيت.. مقادير بسيطة وخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفسيخ من أساسيات الاحتفال بشم النسيم، الذي يستعد المصريون له قبله بفترة كبيرة كل عام، ولممارسة العادات والتقاليد المفضلة لديهم، إذ يخرج الجميع إلى الأماكن والحدائق والمتنزهات، ويتناولوا الفسيخ والرنجة باعتبارها الأكلات الرسمية لتلك المناسبة، لذا نستعرض طريقة عمل الفسيخ الجاهز.

طريقة عمل الفسيخ الجاهز

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل الفسيخ الجاهز بطرق صحية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم إمكانيات بسيطة، وتركز على توصيل المعلومات بشرح مبسط إلى جميع المشاهدين، خاصة ربات المنازل.

مقادير الفسيخ الجاهز:

سمك بوري.

فلفل أخضر.

طحينة.

ملح خشن.

شطة حسب الرغبة.

ليمون.

زيت.

بصل أخضر.

طريقة عمل الفسيخ الجاهز بالخطوات

تعتمد طريقة عمل الفسيخ الجاهز في البداية، على غسل السمك جيدا، وتركه حتى يصفى جيدا ويجف، وبعدها يفتح بطن السمكة لتنظيفها والتخلص من الأمعاء، وإعادة غسلها أكثر من مرة للتخلص من الدم.

تأتي الخطوة الثانية، في وضع الملح على السمك البوري، ويمكنكِ إضافة الشطة حسب الرغبة، وبعدها قومي بحشو خياشيم السمك بالملح والشطة، ووضع باقي الملح على باقي السمك البوري، في جميع الجوانب وبخاصة البطن.

قومي بلف كل سمكة في كيس بلاستيك، وبعدها ضعيها في أكثر من كيس أخر، حتى لا يدخل إليه أي هواء، وللتخلص من الرائحة أيضا.

اتركي السمك في مكان جاف، وبعدها قلبيه بين الحين والآخر، وضعيه في علبة محكمة الغلق، لمدة 15 يوما على الأقل.

بعد قضاء تلك المدة، يمكنكِ فتح العلبة المحكمة الغلق، للتأكد من نضج الفسيخ، وبعدها تخلصي من الرأس والشوك، مع وضع ليمون بكثرة عليه مع الزيت.

طريقة عمل الفسيخ بالزيت

يمكن عمل الفسيخ بالزيت، باتباع الخطوات التالية:

في البداية اغسلي السمك البوري جيدا، وبعدها انزعي الأمعاء وانقعيه في المياه والليمون لفترة، حتى تتخلصي من الرائحة، لمدة دقائق وبعدها قطعي الثوم والفلفل الاخضر، مع إضافة الملح جيدا.

جهزي الطحينة اللازمة لتناولها مع الفسيخ، وبعدها ضعي الليمون والفلفل والماء عليها، حتى تصبح بقوام متماسك، وبعدها اضربي المكونات مع بعضهم البعض.

افرمي الثوم في المفرمة، وبعدها ضعيه على الطحينة، ثم سخني الزيت على النار في طاسة، واقلي السمك البوري في الطاسة وقلبيها من كل الجوانب، ويصبح لونه ذهبي.

يمكن تقديم الفسيخ المقلي على النار، مع المخلل والبيبسي والطحينة والبصل والفلفل الأخضر، في العزومات وللأهل والأسرة في التجمعات المختلفة.