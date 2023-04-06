قطع ملابس أساسية من ماركات الأزياء العالمية لن تفقد أناقتها

تمر صيحات الموضة أمامنا بسرعة عابرة ولكن مفهوم "الأسلوب" لن يكون موجوداً، بالإضافة إلى المنتجات الجديدة العصرية، لم تكن هناك أشياء خالدة ذات صلة ليس فقط بعد عدة مواسم ولكن أيضاً بعد بضع سنوات، هذه هي التي غالباً، ما تشكل الأساس وخزانة الملابس الأساسية سيئة السمعة التي يريد الجميع الاستحواذ عليها.

هناك عدد غير قليل من العلامات التجارية في الموضة في الوقت الحالي التي أصبحت متقدمة جداً في براعتها الحرفية لدرجة أننا نربط قطع خزانة الملابس هذه بها حصرياً حتى لو كان المصممون الآخرون يقدمون بدائل أنيقة ورائعة بنفس القدر، مثل هذه الأشياء تشمل، على سبيل المثال، الترنش كوت من بربري أو جينز ليفي، أشياء أثبتت نفسها منذ فترة طويلة كمعايير، نتحدث هنا عن القطع الأساسية لخزانة الملابس الرئيسية التي كانت مدرجة في قائمة الاتجاهات لسنوات عديدة وحتى الأن.

جينز ليفي Levi"s

عندما يتعلق الأمر بالجينز، غالباً ما يكون الارتباط الأول مع علامة ليفي التجارية، تم إنشاء نموذج 501 الأيقوني في نهاية القرن التاسع عشر ولكن لم يصبح هذا الطراز مشهوراً حقاً حتى الستينات من القرن العشرين وبعد 70 عاماً.

لا يزال هذا الأسلوب مناسباً وسيبقى بالتأكيد معنا لفترة طويلة، فلماذا لا تستثمرين في الجودة وتختارين النموذج الأساسي المثالي الذي سيكون دائماً محدثاً؟

معطف ماكس مارا Max Mara

يقدم المنزل الإيطالي العديد من المعاطف الأيقونية لعشاق الكلاسيكية كل موسم ولكن من بين مجموعاتهم التي لا تنتهي موضتها حقاً هو المعطف البيج الأيقوني 101801 ومعطف فرو تيدي الناعم ورداء مانويل بحزام.

الظل البيج الكلاسيكي "الجملي" مناسب ليس فقط لجميع ألوان البشرة ولكن أيضاً لجميع الأنماط، بالإضافة إلى ذلك.

تكررت هذه النماذج من قبل العلامة التجارية من موسم إلى آخر، لذلك لا داعي للقلق من أن النموذج قد يختفي من التشكيلة.

ترينش كوت من بربري Burberry

معطف الخندق من بربري لا يحتاج إلى مقدمة، في عام 1879، طور مصمم الأزياء توماس بربري قطناً فريداً مقاوماً للماء من الجبردين وحصل على براءة اختراع لتصميمه.

وبعد ذلك طُلب من المصمم إنشاء معاطف جديدة للجيش البريطاني تكون أخف وزناً ولكنها أكثر مقاومة لظروف الطقس.

ثم، خلال الحرب العالمية الأولى، كان يرتدي هذه الملابس الجنود الذين يقاتلون في الخنادق، لم يتغير معطف الترنش الكلاسيكي الحديث كثيراً ولا يزال عملياً ومريحاً للغاية.

سترة Uniqlo

لطالما كانت علامة Uniqlo التجارية المفضلة لجميع أولئك الذين يحبون أسلوب الملابس متعدد الاستخدامات والوظيفي الذي لا يعتمد على صيحات الموضة الحالية.

لقد وقع العالم في حب السترات المنفوخة والسترات الرقيقة التي يمكن ارتداؤها خلال فترة الموسم الانتقالي أو استخدامها كطبقة إضافية تحت معطف أو سترة أرق.

حقيبة Gucci Jackie

تم تصميم حقيبة Gucci Jackie الكلاسيكية من قبل المنزل الإيطالي في الخمسينات من القرن الماضي وكانت تسمى في الأصل Fifties Constance.

ومع ذلك، بعد أن ظهرت جاكي كينيدي زوجة الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كينيدي، مراراً وتكراراً مع هذه الحقيبة في الأماكن العامة، أصبحت مرادفة لأسلوب السيدة الأولى السابقة وحتى أنها حصلت على اسمها.

منذ ذلك الحين، كانت جاكي هي الحقيبة الرئيسية في العديد من مجموعات العلامة التجارية وغالباً ما أعيد إطلاقها مع تغييرات طفيفة.

حزام غوتشي Gucci

إذا كانت هناك علامة تجارية قادرة على إطلاق صيحات الموضة بسهولة وفي الوقت نفسه تمكنت من إنشاء قطع خالدة ومتعددة الاستخدامات، فهذه هي Gucci.

منذ عام 2015، تحت إشراف أليساندرو ميشيل، أصبح المنزل من أشهر العلامات التجارية في صناعة الأزياء.

ولا يزال حزام شعار Gucci أحد أكثر العناصر رواجاً في المجموعات والذي يعشقه النجوم ومؤثرو الموضة.

إنها واحدة من إكسسوارات المصممين التي لا تزال تحظى بشعبية كما كانت في يوم الإطلاق.

حذاء أديداس ستان سميث Adidas Stan Smith

في البداية، تم تصميم زوج من الأحذية وتم تقديمها في الستينات، للاعبي التنس، حصلت الأحذية الرياضية البيضاء على اسمها الشهير عام 1978 تكريماً للاعب التنس الأمريكي الشهير ستان سميث وفي عام 2015، شهد النموذج المعروف جولة أخرى من الشهرة.

تقول القصة أنه من أجل إحياء الطلب على ستان سميث، في عام 2014 عرضت أديداس الحذاء على المدير الإبداعي السابق لسيلين الآن فيبي فيلو، على ما يبدو، كان أسلوب التسويق يعمل تماماً كما هو مخطط له.

في السنوات اللاحقة، انتبه الجميع لهذا النموذج بما فيهم المشاهير.

حقيبة هيرميس بيركين Hermes Birkin

تعتبر حقيبة Hermès Birkin أهم استثمار وتتمتع بالشكل المميز الذي يحلم به الكثيرون.

يمكن تصنيع تركيبات الإكسسوارات من مواد لا حصر لها، فهي مصنوعة يدوياً على ست مراحل على مدار 20 ساعة.

سعر هذا الطراز الخالد، بالطبع، رائع، من الصعب للغاية الحصول على هذه الحقيبة ، لكن لا يزال من الممكن.

حذاء دكتور مارتنز Dr. Martens

في القرن العشرين، كان الجندي كلاوس مارتنز البالغ من العمر 25 عاماً وصديقه وشريكه في العمل هربرت فونك بالكاد يتخيلان أنه بعد 70 عاماً، ستصبح الأحذية الخشنة مارتنز هي المفضلة للمؤثرين في الموضة في أسابيع الموضة وأحد أزواج الأحذية الأكثر شعبية، في العالم.

التصميم المتنوع والمتانة هما السببان الرئيسيان لاستمرار هذا الحذاء في كسب المزيد والمزيد من المعجبين.

سترات Barbour

تأسست Barbour في عام 1845 وأصبحت مشهورة عالميًا بملابس خارجية لم تتغير كثيراً على مدار العقود الماضية وهي ميزة إضافية لا يمكن إنكارها لعشاق الملابس الخالدة.

لطالما كانت العلامة التجارية المفضلة للعائلة المالكة البريطانية، الذين يقدرون بشكل خاص الأشياء عالية الجودة والعملية والكلاسيكية.

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