النجمات يتألقن باللون الأبيض في إطلالاتهن الرمضانية

مازالت الإطلالات الرمضانية التي تظهر بها النجمات وعاشقات الموضة، في شهر رمضان 2023؛ محل اهتمام الجمهور الذي حرص على متابعة كافة اختياراتهم الملهمة والمناسبة لأجواء التجمعات والسهرات الرمضانية المميزة، ويبدو أن اللون الأبيض كان حاضرًا بقوة في بعض الإطلالات الخاطفة، وقررت عدد من النجمات والمشاهير الظهور بهذا اللون ولكن بصيحات متعددة.

درة

النجمة التونسية درة تعد من أبرز النجمات اللواتي اخترن الظهور بهذا اللون المميز، حيث أطلت في إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا وهي مرتدية عباءة أنيقة من هذا اللون الناعم الفخم، وجاءت العباءة بتصميم واسع ومريح وانسدلت طويلة حتى أسفل، مع أكمام على شكل وشاح طويل مع فتحة صدر مربعة ومميزة.

درة بإطلالة أنيقة باللون الأبيض المزينة بالنقشات باللون الأحمر الجذاب

وجاءت العباءة منقوشة بالخيوط الحمراء عند منطقة الرقبة والأكمام الجزء السفلي منها، وهو اللون الذي أضفى عليها لمسة من الفخامة والتميز وزادت من جمال إطلالتها، ونسقت درة مع تلك الإطلالة صندل باللون البيج.

ريم سعيدي

ريم سعيدي من بين المشاهير اللواتي حرصن على الظهور باللون الأبيض في إحدى السهرات الرمضانية التي حضرتها، حيث خطفت الأنظار ببساطتها وارتدت عباءة باللون الأبيض بتصميم واسع، مع أكمام طويلة مفتوحة من الداخل، وتزين الجزء العلوي بتطريزات وفصوص فضية ضخمة زادت من أناقة تلك الإطلالة.

ريم سعيدي بإطلالة باللون الأبيض مناسبة لأجواء رمضان

فوز الفهد

أما فوز الفهد فقد أطلت في إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها، بعباءة باللون الأبيض انسدلت طويلة وواسعة مع أكتاف عريضة، وتزين الجزء العلوي باكسسوارات ذهبية ضخمة، ونالت تلك الإطلالة المريحة الأنيقة إعجاب قطاع واسع من جمهورها الذين أشادوا بذوقها المميز في إطلالاتها الرمضانية.

فوز الفهد بإطلالة رمضانية مريحة باللون الأبيض الأنيق والمميز

ديما الأسدي

أما ديما الأسدي، فحرصت على نشر عدة صور لها بإطلالات رمضانية مختلفة، اختارت في إحداها الظهور بإطلالة بيضاء بالكامل، حيث ارتدت فستان بتصميم مريح انسدل طويلًا وفضفاضا ومزينًا بثنيات ضخمة، وجاء الجزء العلوي على شكل وشاح انسدل ليغطي منطقة الذراعين كذلك، ونسقت ديما مع تلك الإطلالة حقيبة صغيرة باللون الرمادي وانتعلت حذاء شفاف، وارتدت اكسسوارات مناسبة غاية في الفخامة.

نجود الرميحي

نجود الرميحي كان لها في إحدى السهرات التي حضرتها، إطلالة مميزة باللون الأبيض، حيث ارتدت عباءة مفتوحة بأكمام طويلة مطرزة من الأمام وعند الأكمام بالفصوص البيضاء البراقة، ونسقت أسفلها فستانًا من هذا اللون الجذاب، وانتعلت حذاء أبيض كذلك.

وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أبيض بسيط بخصر محدد وبتصميم مريح من الأسفل مع أكمام طويلة وواسعة ومنسدلة على كتفيها، مع حزام من نفس الخامة زين منطقة الخصر، فيما اختارت الاكسسوارات الذهبية لتزين بها تلك الإطلالة التي زادت من أناقتها وتألقها.

روان بن حسين

الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تلقت في إطلالة رمضانية جديدة مؤخرًا يغلب عليها اللون الأبيض، حيث ظهرت مرتدية عباءة واسعة ومريحة من هذا اللون ونسقت فوقها عباءة مفتوحة باللون البيج وبأكمام واسعة، ونسقت معها غطاء للرأس باللون الأبيض.

مينا الشيخلي

مدونة الموضة مينا الشيخلي اختارت إطلالة لافتة ضمن أجواء رمضان فارتدت عباءة جمعت فيها اللونين الأبيض والأخضر، مع صيحة قماش البليسيه، جاء اللون الأخضر من الجهة الخلفية بدرجة النعناع، أما اللون الأبيض فجاء في تصميم واجهة العباءة التي اتخذت قصة فضفاضة ومريحة ومحتشمة ايضا، ونسقت مع تلك الإطلالة حقيبة يد باللون الأخضر الفستقي من توقيع شانيل، وايضا انتعلت في قدميها حذاء بلون مماثل، لتجمع بين درجات اللون الأخضر المختلفة.

مريم الأبيض

أما مريم الأبيض فقد أطلت في إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها في رمضان، بإطلالة عبارة عن عباءة بيضاء بأكمام متوسطة الطول، وبتصميم مريح وتزينت من الأمام بالنقشات والخيوط الذهبية البراقة ووضعت على خصرها حزام جلدي باللون الأبيض وأمسكت حقيبة على شكل كرة بيضاء وانتعلت حذاء ذهبي.

نهى نبيل

نهى نبيل خطفت الأنظار مؤخرًا بإطلالة جذابة عبارة عن فستان أنيق من الساتان باللون الأبيض، بأكتاف عريضة ورقبة مغلقة، مزينة بالوردات الصغيرة، مع خصر محدد، ووضعت فوق الفستان رداء باللون الوردي المائل للبنفسجي الفاتح، مع أكمام طويلة وجاء الرداء بتصميم واسع وأنيق.

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