طريقة عمل البيتيفور بالكيلو.. دلعي أولادك في العيد بأقل الإمكانيات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبدع السيدات في إعداد أصناف الحلوى الخاصة بعيد الفطر المبارك، التي يفضلها الأطفال والكبار، ولها مذاق خاصة، من بينها البيتيفور والغريبة والكحك، التي يمكن تناولها في أوقات متفرقة، خلال أيام العيد، مع المشروبات الساخنة أو الباردة حسب الرغبة، وتسعى بعضهن لمعرفة طريقة عمل البيتيفور بالكيلو، داخل المنزل لتقديم للضيوف وللأسرة.

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو

نستعرض طريقة عمل البيتيفور بالكيلو، على طريقة الشيف سالي فؤاد، التي تُقدم وصفات سهلة واقتصادية، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وبما يتناسب مع الجميع، حتى يستطعن إعداد حلوى مميزة بمذاق شهي للأطفال وبأصناف مختلفة.

مقادير البيتيفور بالكيلو:

كوب سكر بودر.

نصف كيلو زبدة.

بياض 4 بيضات.

كريز.

فورماسيل ألوان.

مربى مشمش.

مربى فراولة.

لوز مقشر.

فورماسيل شيكولاتة.

فانيليا.

كيلو دقيق.

ملح.

كاكاو خام.

خطوات تحضير البيتيفور بالكيلو

تعتمد طريقة عمل البيتيفور بالكيلو، على الالتزام بتنفيذ مجموعة من الخطوات:

الخطوة الأولى: إضافة الزبدة والسكر في وعاء مع خلطهما، حتى تصبح المقادير متجانسة مع بعضها البعض.

الخطوة الثانية: إضافة الفانيليا وبياض البيض مع الاستمرار في الخفق.

الخطوة الثالثة: إضافة الدقيق والملح في العجانة الكهربائية إن وجدت، للحصول على عجينة متماسكة.

الخطوة الرابعة: تغطية العجينة وإدخالها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تستريح جيدا.

الخطوة الخامسة: وضع العجينة في كيس حلواني، بعد إخراجها من الثلاجة.

الخطوة السادسة: حشو العجينة والبيتيفور باللوز أو المكسرات والشيكولاتة.

الخطوة السابعة: وضع العجينة في صينية مع إدخالها الفرن حتى تمام النضج.

الخطوة الثامنة: عند إخراج العجينة من الفرن يتم تركها حتى تهدأ، وبعدها يمكن إضافة عليها الشيكولاتة الفارماسية والمربى والكريمة، واللوز حسب الرغبة.

يمكن تقديم البيتيفور للأسرة بالهنا والشفاء بعد صلاة العيد، مع كوب من المشروبات ساخنة أو الباردة -حسب الرغبة-.