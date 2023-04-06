طريقة عمل الكفتة بالبرغل في البيت.. خطوات ناحجة زي الحاتي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ابتكارات وإضافات بسيطة تلجأ إليها ربات البيوت في رمضان، لتوفير مائدة رمضانية متنوعة ومتجددة طوال شهر رمضان الكريم، فتبدأ البحث عن طرق جديدة ومختلفة عن المعتاد عليه، ومن أبرز الوجبات التي تجدها بأشكال وأطعمة مختلفة هي الكفتة، إذ أن هناك أنواعا كثيرة منها تحضرها الأمهات في المنزل مثل كفتة الأرز والفراخ والبرغل، وخاصة كفتة البرغل التي تعد غير معروفة بالنسبة للجميع رغم أنها اقتصادية وغير مكلفة، وسنوفر لكِ في السطور القادمة، طريقة عمل الكفتة بالبرغل حسب الشيف علاء الشربيني، في برنامجه الذي يعرض على شاشة «ON».

طريقة عمل الكفتة بالبرغل

ولـ طريقةعمل الكفتة بالبرغل ستحتاجين إلى:

- ربع كيلو من اللحم مفروم.

- كوب برغل.

- بهارات كفتة.

- بصلة مفرومة.

- رأس ثومة.

- فلفل حار.

- بهارات مشكلة.

- ملح.

- فلفل.

- بقدونس.

طريقة عمل الكفتة بالبرغل

ولطريقة عمل الكفتة بالبرغل، يُفضل اتباع الخطوات التالية:

- وضع البصل والثوم والفلفل الحار في الكبة لفرمهم.

- افرمي اللحم بالتدريج.

- تصفية البرغل المنقوع من المياه، وتأكدي قبلها من تصفيته من المياه جيدًا قبل إضافته، لضمان نجاح كفتة البرغل.

- ضيفي كل من البهارات المشكلة، والقليل من الكمون والحبهان والملح والفلفل الأسود والبابريكا وورق البقدونس، ليختلط مع اللحم والبرغل.

- ضعي كفته البرغل بعد فرمها في الكبة في وعاء غويط، وأتركيها تستريح في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

-شكلي الكفتة ويديك مبلوة على أعواد الطعام الخشبية، ولنجاح الكفتة احترسي ألا تضغطي على اللحم بقوة حتى تكون الكفتة جيدة عند إعدادها.

- كرري ذلك حتى يصبح لديك العديد من أعواد كفتة البرغل.

- وفي إناء ساخن في الفرن، ضيفي أعواد الكفته واتركيها حتى تنضج، ويمكنك وضعها على شبكة الفرن لديك، وتقدم ساخنة.