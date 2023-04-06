«وفاء» تخيط مفارش زينة رمضان منذ 15 عاما.. ربنا ما يقطعها عادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل محل صغير في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، تجلس سيدة ثلاثينية وأمامها ماكينة خياطة، تقوم من خلالها بتصميم الأشكال الرمضانية المختلفة، احتفالا وابتهاجا بالشهر الكريم، وتكمل عادتها التي استمرت عليها لمدة 15 عاما، ولم تتوقف عنها حتى يومنا هذا.

الاستعداد لشهر رمضان

تحتفل وفاء سعيد بشهر رمضان المبارك بطريقتها الخاصة، حيث استغلت تميزها في مهنة الخياطة، لتقوم بعمل أشكال رمضانية مختلفة وتبيعها لجيرانها، «رمضان شهر الخير لينا كلنا، وبنستناه من السنة للسنة، وبيكون كلي حماس أني أطلع أحسن حاجة عندنا من الشغل عشان نفرح بيه غيرها»، بحسب ما روته لـ«هُن».

قبل قدوم شهر رمضان المبارك بـ3 أشهر، تذهب صاحبة الـ37 عاما إلى شارع الخيامية بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، لشراء قماش الخيامية، الذي تطوعه لصناعة أشكال مختلفة للاحتفال بشهر رمضان المبارك، «قبل شهر رمضان بنزل أنا وبناتي وجوزي لشارع الخيامية، عشان نجيب القماش اللي من خلاله بنعمل المفارش الرمضانية وطبعا بنكون في قمة السعادة وأحنا بنجهز لده».

الأشكال الرمضانية المختلفة

أشكال مختلفة من المفارش والزينة، تقوم «وفاء» بتجهيزها لشهر رمضان، منها مفارش خاصة بالسفرة وأيضا أغطية للوسادات الصغيرة، وملايات وزينة بقماش الخيامية، مشيرة إلى أنّ بناتها يقدمن لها المساعدة في تجهيز المفروشات الرمضانية، إذ تبدأ رحلتها من الساعة 11 صباحا حتى 12 مساءا.

صعوبات عديدة واجهت «وفاء» في بداية تعلمها للخياطة، ولكنها مع مرور الوقت استطاعت التغلب عليها، حتى وصلت لمرحلة الاحتراف، «أنا في الأول طبعا عشان اتعلمت الخياطة لوحدى، كان عندي ماكينة في البيتـ، والموضوع بقى أسهل بالدراسة، لما دخلت ثانوي صناعي واختارت قسم خياطة، عرفت كل حاجة لغاية لما بقيت بعمل أي شكل ياجي في بالي».