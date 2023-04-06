دعاء الشفاء والوقاية من الأمراض في رمضان.. 11 كلمة أوصى بها الرسول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ألم كبير يسيطر على الأمهات حال تعرض الأبناء للإصابة بمرض مفاجئ، ليتملك الخوف قلوبهن، يحاولن البحث عن الأدوية والعلاجات لمداواة الأوجاع التي تتسلل إلى أجساد الصغار الضعيفة، ولا يقوا على تحملها، كما ينادين الله ويدعونه بأن يستجب لهن ويحافظ على أبنائهن ويشفيهم من المرض، كما يتساءلن دعاء الشفاء من كل داء في رمضان، الذي كان يردده النبي محمد.

دعاء النبي محمد للشفاء من المرض في رمضان

أوضحت دار الإفتاء، دعاء الشفاء من كل داء في رمضان، إذ قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: «كل من يعانى ألما أو وجيعة عضوية أو نفسية، عليه باتباع سنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم».

كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يردد دعاء الشفاء من كل داء في رمضان، إذ يقول: «بسم الله، بسم الله، بسم الله، ثم يقول سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

وأضاف عاشور، أن الدعاء سنه نبوية علينا الأخذ بها للشفاء والوقاية من الأمراض التي تصيب الأجساد، وعلى المريض التضرع إلى الله تعالى بالدعاء، ثم المسح على سائر الجسد يقينا منه بالشفاء والحماية والوقاية من كل الأمراض والأسقام.

وواصل خلال حديثه عن الدعاء الذي كان يردده النبي، قائلًا: «الدعاء ليس فقط للشفاء من الأمراض، بل للوقاية أيضا من كل سوء، سواء بقراءة الإنسان على نفسه أو قراءة غيره عليه بنفس الطريقة النبوية المذكورة».

وشرح معنى «ما أجد وأحاذر»، قائلًا: «أي من شر كل ما أخاف مما يصيبني أو سيصيبني».

وأوضحت دار الإفتاء، مسترشدة بقول النبي، إنه جاء في الأثر أنه زار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- لمّا مَرِض ودعا له بالشفاء، حيث رُوي عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنّه قال: «ثمّ وضع يدَه على جبهتي، ثمّ مسح يدَه على وجهي وبطني، ثمّ قال: اللهمُّ اشفِ سعدًا، وأتممْ له هجرتَه، فما زلتُ أجد بردَه على كبِدي -فيما يخالُ إليّ- حتى الساعةَ».

أدعية النبي للشفاء من المرض

قال رسول الله: «بسمِ اللهِ ثلاثًا وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ».

- «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».

- «بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ».

- «اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

دعاء الشفاء في رمضان

- اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

- أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك.

- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

- اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا.

- اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.