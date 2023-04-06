فاكهة تحمي من مخاطر السكتات الدماغية والقلبية.. غنية بمعدن مقاوم للأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

النظام الغذائي الصحي، الوسيلة الأهم والأبرز للاستمتاع بصحة جيدة خالية من الأمراض، خاصة أنه يعد نظاما مكافحًا للإصابات، وحصنًا منيعا لتلقي الفيروسات، فضلًا عن تقوية الجهاز المناعي، بشرط تناول الأغذية المفيدة، وعلى رأسها الخضروات والفواكه الطازجة.

فاكهة تحمي من مخاطر السكتات الدماغية

توصلت دراسة جديدة، إلى ضرورة تناول ثمرات الموز، لما تتركه من فوائد هائلة وخاصة على صحة النساء، موضحة أنه يحمي من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وأوضحت نتائج الأبحاث التي نُشرت بموقع «إندبندنت» البريطاني، أن المعدن الموجود في الموز يساعد على الحفاظ على صحة القلب، لكن النساء هن الأكثر استفادة من الرجال.

لماذا يحمي الموز القلب؟

أشار الباحثون، إلى أن السبب الرئيسي، احتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ أكدوا أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والأفوكادو والسلمون، يساعد على تقليل الآثار السلبية للملح، ومكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الدكتور ليفرت فوجت، من المراكز الطبية بجامعة أمستردام بهولندا، ومؤلف الدراسة، أن الاستهلاك العالي للملح مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن تناول الفاكهة التي تعتمد على البوتاسيوم يساعد على تقليل الآثار السلبية للملح.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا (NHS)، البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما بالحصول على 3500 مج من البوتاسيوم يوميا، وينبغي أن يكونوا قادرين على الحصول عليها، من نظامهم الغذائي اليومي.

وتضمن قائمة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم: الخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات ومنتجات الألبان والأسماك.

«الصحة العالمية»: الموز يقاوم الأمراض

حثت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة تناول الأكلات الغنية بالبوتاسيوم، على رأسها الموز، مؤكدة أن معظم الناس يستهلكون كثير من الصوديوم من خلال الملح، ما يعادل استهلاك 9-12 جراماً من الملح يوميا، ولا يتناولون كمية كافية من البوتاسيوم، بنسبة أقل من 3.5 جرامات، ما يساهم في ارتفاع مدخول الصوديوم، وعدم كفاية مدخول البوتاسيوم في ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث لا يدرك الناس غالبًا كمية الملح التي يستهلكونها.

وأكدت المنظمة، أن نسبة البوتاسيوم التي يحصل عليها الجسم، تقي من الآثار السلبية لارتفاع استهلاك الصوديوم على ضغط الدم، والوقاية من عديد من الأمراض، على رأسها النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، التي يمكن الحصول عليها من الموز.