طريقة عمل الملوخية.. «طعم مميز وصحي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الملوخية من الوجبات المصرية الشهيرة، والتي يحبها قطاع كبير من المصريين، سواء كانت خضراء أو مجففة، فهي وجبة الأمهات المفضلة في يوم الجمعة، إذ يقمن بتحضيرها بشوربة الدجاج أو البط أو المتاح لديهن، وقد يستبدلن الشوربة إذ لم تكن متاحة بمرقة الدجاج، فكلاهما يؤدي إلى طعم مميز في النهاية، وترتبط تلك الأكلة بالتراث المصري،ليس لأنها ذات طعم ورائحة مختلفين عن باقي الطعم، ولكن لارتباطها بموروث قديم عند تحضيرها وهي «الشهقة»، لذلك إذا كنتِ من «النيو مامي» عليك أن تتعلمي طريقة عمل الملوخية، كما في التقرير التالي.

طريقة عمل الملوخية

ولطريقة عمل الملوخية، يجب توافر المكونات التالية:

- نصف كيلو ملوخية.

- كوبان شوربة.

- رأس ثوم متوسطة.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- نصف فلفل أخضر ونص أحمر.

- ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

- رشة ملح.

- فص مستكة.

- ملعقتان سمن.

- مكعب مرق.

- طماطم صغيرة مبشورة.

طريقة تحضير الملوخية

ولـ طريقة عمل الملوخية، يفضل اتباع مجموعة الخطوات التالية:

- أولًا في الكبة ضعي الثوم والفلفل والملح وافرميهم، ثم في حلة علي النار ضعي معلقة سمنة وأضيفي إليها المستكة ثم 1/3 الثوم المفروم، وعليه نص كمية الكزبرة الناشفة على النار حتى يتحول اللون إلى الذهبي.

- ضيفي الى الخطوات السابقة الطماطم وشوحيها واضيفي إليها مكعب المرق والشوربة ونزل1/3 تاني من الثوم والسكر واتركيها تغلي.

- ضعي الملوخية وفكيها مع الشوربة حتى تغلي غلوة واحدة، وقومي بإزالتها من على النار، ثم في طاسة علي النار ضعي السمنة المتبقية وأضيفي اليها الثوم حتى ياخد لون ذهبي، ضيفي الكزبرة وشوحيهم مع بعض تشويحة بسيطة، ثم ضيفي الملوخية وعليها الطشة.

- احرصي أن تكون الشوربة متساوية والقوام مناسب، وتكون ساخنة، عند إضافتها.