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طريقة عمل أم علي.. جهزي طاجن ببواقي الجلاش والملفيه (فيديو)

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أم علي

طريقة عمل أم علي، من الوصفات الشرقية الأصيلة التي تفضل السيدات عملها وإعدادها مع قدوم شهر رمضان، فهي حلوى مميزة يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، والتغيير في مكونها الأساسي من الملفيه أو الجلالاش والرقاق، وغيرها من المكونات، مع الاعتماد على الحليب والمكسرات والقشدة، لتحضيرها بألذ الطرق وأقل تكلفة وأكبر كمية في المنزل.

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طريقة عمل أم علي

نقدم لكم طريقة عمل أم علي، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طريقة عمل أم علي

ملفيه مستوى أو رقاق ناشف محمص.

لتر حليب.

علبة قشطة.

مكسرات.

زبيب وجوز هند.

ملعقة صغيرة من القرفة.

السكر حسب الرغبة.

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طريقة عمل أم علي

- في البداية، احضري وعاء عميق، وضعي ملفيه جاهز، مع عمل فتحات به باستخدام الشوكة، أو الجلاش المكسر المحمص.

- ضعي الملفيه أو الجلاش، في صينية وادهنيه بالسمن، ويدخل على درجة حرارة 150 مئوية في الفرن إلى أن يتحمص.

- اتركي الصينية على شبكة الفرن حتى يصبح باللون الذهبي.

 - في إناء جانبي، اخلطي اللبن والسكر والقرفة، وتخلط كل المكونات معا.

- احضري طاجن وكسري فيه الملفيه، أو ضعي الجلاش، ثم اسكبي معه اللبن.

- ضيفي المكسرات والزبيب وجوز الهند على الوجه، ثم ضعي قشطة أو كريمة أو كريم شانتي على الوجه حسب الرغبة.

- في الخطوة التالية، يدخل الطاجن الفرن على الشبكة.

- انتظري حتى تتماسك كل المكونات ويصبح الوجه باللون الذهبي، ثم اخرجيه من الفرن، وقدمي أم علي ساخنة.

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MO Nasa

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