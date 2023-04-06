5 أجهزة منزلية تضر بصحتك.. منها القلاية الهوائية والكاتيل الكهربائي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من الحوادث المفاجئة تقع من حين لآخر داخل المنازل، بسبب بعض الأجهزة الكهربائية، التي عادة ما تنجم نتيجة سوء تعامل بعض ربات البيوت معها، ومن ثم تحدث مشكلات قد تودي بحياة أفراد الأسرة، ويصبح وجودها كالقنبلة الموقوتة في حالة الاستخدام غير الصحيح لها.

وتشمل هذه الأجهزة، الكاتيل الكهربائي، والقلاية الكهربية، والفرن الكهربي، والثلاجة والمدفأة «الدفاية».

نصائح ضرورية للتعامل مع الأجهزة الكهربية

للحرص على التعامل مع تلك الأجهزة بشكل صحيح وحماية أفراد الأسرة من أي مشكلات، قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح مهمة لربات البيوت، للتعامل مع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح للتعامل مع الفرن الكهربائي

وعن التعامل الأمثل لاستخدام الفرن الكهربائي، يجب اتباع الآتي:

- ضرورة إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

- يفضل استخدام الأواني المصنعة من البورسلين والزجاج.

- ضرورة نزع الفيشة الكهربية عقب الانتهاء من استخدام الفرن الكهربائي.

- تجنب القيام بعادة تتبعها العديد من ربات البيوت، وهي فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام، لأن ذلك الأمر يؤدي لخفض درجة الحرارة ويتطلب طاقة أكبر.

- تجنب وضع الطعام الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.

نصائح للتعامل مع الكاتيل الكهربي

- يجب أن يتناسب حجم الكاتيل مع احتياجاتك اليومية.

- قومي بغلي كمية المياه التي تحتاجينها فقط.

- فصل فيشة غلاية المياه من بعد الانتهاء من استخدامها.

نصائح للسلامة الأمنية مع الأجهزة الأخرى والمنزلية

- عدم تمرير الأسلاك تحت السجاد أو الفراش حتى لا تتسبب بحريق.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد فقط.

- وضع أغطية السلامة على المقابس التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

- التأكد من أن الدوائر الكهربية الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد جرى تأمينها بقواطع أرضية.