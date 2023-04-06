5 أطعمة يجب تناولها في إفطار رمضان لخفض الكوليسترول: منها السنك والمكسرات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد اتباع نظام غذائي غير صحي، السبب الرئيسي للكثير من الأمراض، لذا فإن الأطباء دائما يوصون بتناول أطعمة صحية، كما أن الجسم في حاجة إلى مادة الكوليسترول، لبناء الخلايا الصحية، ولكن في أحيان كثيرة، زيادة نسبته في الجسم، تؤدي إلى الكثير من المشكلات الخطيرة، مثل الإصابة بالنوبة القلبية، ويعد شهر رمضان فرصة لاتباع نظام غذائي جيد.

كيف تحافظين على نسبة الكوليسترول في الدم؟

ويحتار الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، في اختيار الأكلات التي يمكن تناولها في رمضان، لذا تستعرض «هن» خلال التقرير التالي، الأطعمة التي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع «مايو كلينك» الطبي.

أطعمة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم

1- السمك وأحماض أوميجا 3:

يساهم تناول السمك، في تقليل نسبة الدهون الثلاثية الموجودة في الدم، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلي أنها تقلل من ضغط الدم وخطر الإصابة بالجلطات، وتساعد الأشخاص التي تعاني من مشاكل في القلب، في التقليل من مخاطر الموت المفاجئ.

وإليكِ أفضل أنواع السمك التي تحتوي على كميات كبيرة من أوميجا 3 فيما يلي:

- سمك الماكريل.

- سمك الرنجة.

- سمك التونة.

- سمك السلمون.

- سمك السلمون المرقط.

2- أنواع المكسرات المختلفة:

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويمكن إضافتها مع الأطعمة المتنوعة، مثل السلطة، وبإمكانكِ تناولها كوجبة خفيفة في الفترة ما بين الإفطار والسحور، ولكن بدون الإفراط فيها، تجنباً لمشاكل زيادة الوزن، بالإضافة إلى أن اللوز أو عين الجمل، تناوله بشكل منتظم، يقلل من فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

زيت الزيتون:

يفضل استخدام زيت الزيتون في طهي الطعام، كبديل صحي للزيوت الأخرى، كما يمكنكِ وضعه على السلطة أو طهيه مع الخضروات، ويعد بديلا جيداً للزبدة.