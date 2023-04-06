نصائح للتعامل مع الطقس السيئ بعد تحذير الأرصاد.. «عشان تحمي طفلك من نزلات البرد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد هذه الفترة، بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، ما يجعلنا نشعر بأجواء صيفية تارة، وشتوية تارة أخرى، الأمر الذي جعل الحيرة تسيطر على الأمهات، خاصة الذين لديهن أطفال صغيرة السن، خوفا من أن يصيبوا بنزلات البرد.

ظواهر جوية عديدة تتعرض لها البلاد خلال تلك الأيام، منها تَكّون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

يقدم موقع «هن»، عدة نصائح يجب على الأمهات إتباعها لتجنب إصابة أطفالهن بنزلات البرد، وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منها:

- تجنب الخروج من المنزل خلال البرد في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف.

- نصح الأمهات بضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

- ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تمد الجسم بالمناعة.

وجاءت من ضمن النصائح التي يجب اتباعها في حالة الطقس السيئ، يمكن التحدث للطبيب الخاص بطفلك حال احتياجه لتناول لقاح الالتهاب الرئوي من أجل الحماية، وتجنب التمرين خارج المنزل، وتجنب ممارسة الرياضة في هذه الأجواء، إذا كنت مصابًا بالربو، أو الأمراض التنفسية، إذ ربما تتعرض لضيق التنفس حال ممارسة التمارين.

وزارة الصحة والسكان

تنظيف اليدين من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان، حيث يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، بالصابون والماء، واستخدام معقم اليدين خارج المنزل وأيضا إعاد اليدين عن الوجه إذ يفضل بقاء اليدين بعيدا عن الوجه حتى لا تنتقل له الفيروسات مثل الأنفلونزا، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.