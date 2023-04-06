جينيفر أنيستون تكشف عن سر وصفة اتبعتها 10 سنوات.. كيف حافظت على رشاقتها؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على اللياقة البدنية أمر تحرص عليه العديد من نجمات العالم، فمؤخرًا، لاقت وصفة غذائية اهتمامًا كبيرًا من منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، في عدد من الدول، صاحبتها هي الفنانة العالمية وبطلة مسلسل فريندز الشهير، جينيفر أنيستون.

سر وصفة جينيفر أنيستون الغذائية

ووفق ما ذكرت صحيفة «تايمز» الهندية، كشفت الفنانة العالمية جينيفر أنيستون، عن وصفتها الغذائية التي اعتادت تناولها لمدة 10 سنوات متتالية، التي أثارت أيضًا فضول الكثيرين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن طبق من السلطة.

وكشفت «أنيستون» عن مكونات طبق السلطة الخاص بها، وهي، الحمص، الخيار، البرغل، جبنة الفيتا، البقدونس، النعناع، الفسدق، والبصل الأحمر.

وقالت جينيفر أنيستون خلال لقاءها في البرنامج العالمي الشهير «كابيتال إف إم»، إن هذه السلطة من أسباب حفاظها على رشاقتها ولياقتها البدنية طيلة تلك السنوات الماضية، إذ أنها تحرص على تناولها خلال وجبة الغداء.

طريقة تحضير السلطة

أما عن طريقة تحضير تلك السلطة، قالت الفنانة العالمية، إنها تقوم بطهي البرغل وتتركه حتى يبرد، ومن ثم تقطع كل من، الخيار والبصل الأحمر والبقدونس والنعناع، وتضيفهم إلى البرغل، ومزج كافة المكونات جيدًا، ومن ثم تضيف الحمص، وجبنة الفيتا والحمص.

وفي تصريحات عالمية سابقة، قالت النجمة الأمريكية، إنها ترتكز في أكلها على تناول الأطعمة المفيدة مثل: الفواكه والخضروات، كما أنها تعتمد على التوازن الجيد بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية للقلب، كما أنها تقلل من تناول الأطعمة المصنعة والسكر.