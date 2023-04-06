سحور 15 رمضان.. جهزي سندوتشات الفاهيتا واستغلي بواقي الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار الكثير من السيدات في تجهيز سحور 15 رمضان، لأنها ليلة النصف، يمكنك أن تستغلي صدور الدجاج لإعداد وجبة ساندويش فاهيتا الدجاج من المطبخ المكسيكي، وكل ما عليك هو تجهيز الصدور وتتبيلها، مع تجهيز تشكيلة من الخضار الذي تفضلينه، لذلك يعرض لكِ «هن» خطوات التحضير والمقادير بالترتيب حتى تجهزيها بسرعة خلال دقائق، مع إعداد السلطة والعصير الذي يحبه أطفالك، وفقا لموقع «jo cook» البريطاني.

مكونات سندوتشات الفاهيتا

لتجهيز سحور15 رمضان وإعداد سندوتشات الفاهيتا، قومي بإعداد التالي:

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

- صدر الدجاج مقطع

- ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ½ ملعقة صغيرة شطة بودرة

- ملعقة صغيرة بهارات الفاهيتا

- ملعقة صغيرة من الكمون

- البصل مقطع شرائح

-كوبان مقطعان من الفلفل الملون

- رغيفان من خبز التورتيلا

-عودان بقدونس

- حبة من الأفوكادو مقشر ومقطع شرائح

طريقة التحضير

تعد ساندوتيشات الفاهيتا، من أسرع الوجبات المميزة لسحور 15 رمضان، لذلك في أول خطواتها قومي بتسخين الزيت في مقلاة على النار، ثم بعد ذلك أضيفي صدر الدجاج المسحب والمقطع، وحركي حتى يتحول لونه إلى الأبيض.

بعد ذلك ضيفي إلى الدجاج البهارات منها الملح، والفلفل الأسود، والشطة البودرة، وبهارات الفاهيتا، والكمون، وقلبي الدجاج مع البهارات.

ثم ضيفي شرائح البصل، والفليفلة الملونة، وقلبي المكونات، واحشي خبز التورتيلا بحشوة الدجاج والخضار مع إضافة البقدونس، والأفوكادو، ولفي الرغيف على المكونات بشكل رول.

ضعي سندويشات الفاهيتا في صينية الفرن وأدخليها لمدة 5 دقائق على درجة حرارة 180 حتى تتحمص، ثم قدمي الساندويش ساخن مع سلطة خضراء وعصير لأطفالك واسرتك.

حتى تجهزي السفرة ضيفي إليها بطاطس مقلية وطبق البيض المسلوق يمكنكم تناولها مع السندوتشات لإضافة القيمة الغذائية.