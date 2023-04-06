كريم فهمى يكشف لـ«أنا والقناع» موقفه من دخول بناته الوسط الفني: «المهم الموهبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هناك العديد من الفنانين لا يفضلون أن يدخل أبناؤهم في الوسط الفني وهذا ما كشفه الفنان «كريم فهمي» أثناء لقائه في برنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب قائلا: «أنا مش بنصح أي بنت من بناتي أنها تدخل الوسط الفني خاصة وقبل ما تدخل هعرفها الصعوبات وهي تحكم بعدين هتكمل ولا لأ وأهم حاجة يكون عندهم موهبة».

الفنان كريم فهمي ضيف برنامج «أنا والقناع»

عدة أسئلة طرحتها الإعلامية منى عبد الوهاب على الفنان كريم فهمي والتي كان من بينها سبب منع نشر صور بناته على مواقع التواصل الاجتماعي ليجيب عليها أنه يخاف من الحسد عليهن: «أنا بخاف على بناتي من الحسد جدا وعشان كدا مش بفضل أني أشارك الصور بتاعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا بناتي بالنسبة ليا خط أحمر ومش بسمح لأي حد يتكلم عليهم بشكل مش كويس».

سر ارتداء الفنان كريم فهمي لسلسلة

«ليه لابس سلسلة عليها خرزة زرقاء هل ده عشان بتخاف من الحسد ولا أي».. بهذه الكلمات وجهت الإعلامية منى عبد الوهاب سؤالا للفنان كريم فهمي، حيث أجابها أن هذه السلسلة هدية قدمتها له الفنانة هنا الزاهد ومكتوب عليها أسماء بناته الـ3 وهما «كاميليا ونعومي وجميلة».

وتحدث الفنان كريم فهمي، خلال استضافته في برنامج «أنا والقناع»، عن علاقته ببناته «كاميليا ونعومي وجميلة»، قائلا: «دائما طول العمر بقول إن هما نقطة ضعفي، مبستحملش حتى في التفاصيل الصغيرة إن دانية ممكن تزعقلهم، ممكن اتخانق معاها، هما بيلعبوا بالحتة دي، نقطة ضعف ممكن تتحول لمصدر قوة، لما بلاقي إن احنا كأباء محتاجين مصاريف كتير جدا وهما محتاجين حاجات ويالا لازم أشتغل وأجتهد وأخد فلوس وأصرف عليهم».