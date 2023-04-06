الامارات | 40 عملاً مذهباً وملوّناً بمعرض «آيات» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فعاليات معرض «آيات» للخطاط وحيد جزايري، الذي يعرض نحو 40 عملاً مذهباً وملوّناً والعديد من المطويات وأجزاء من القرآن الكريم في صناديق زجاجية بأحجام مختلفة.

وقدم جزايري، خلال انطلاقة المعرض، الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، بحضور عدد من الفنانين والخطاطين من محبي الخط والزخارف الإسلامية، شرحاً لآلية عمله التي ترتكز على الدقة والخبرة والمران.

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى 12 الجاري، عدداً من اللوحات المرسومة بالخط الكوفي وتجلياته، إذ استخدم الفنان الحبر والذهب للرسم على الجلد، وهو ما يستغرق كثيراً من الوقت.

يذكر أن وحيد جزايري أحد أبرز الباحثين في الخط الكوفي درس فن الغرافيك في طهران وحصل على ماجستير عام 1994، وفائز بالجائزة الكبرى لبينالي الشارقة للخط 2022. ومن أبرز كتبه: «موسوعة الخط الكوفي»، و«النقوش الحجرية الكوفية للتراث الثقافي العالمي»، و«تعلم القراءة والكتابة بالخط الكوفي الأساسي في المخطوطات»، و«نقوش حجرية لخط الثلث».