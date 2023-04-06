الامارات | «عيدية مبتكرة» بلمسات مواهب «مركز راشد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أمازون الإمارات عن تعاونها مع مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي لابتكار إصدار خاص من مجموعة بطاقات هدايا إلكترونية لعيد الفطر المبارك. وتضم المجموعة التي أطلقت حديثاً اثنين من الأعمال الفنية الملونة المصممة من قبل الطلاب الموهوبين في مركز راشد لأصحاب الهمم، المؤسسة الإنسانية التي تقدم خدمات تعليمية وعلاجات متكاملة للأطفال من أصحاب الهمم.

وقال نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رونالدو مشحور: «نواصل في أمازون التزامنا باحتضان المواهب من مختلف الخلفيات والأفكار ووجهات النظر، ويسعدنا التعاون مع مركز راشد، ومشاهدة المواهب التي يتمتع بها طلاب المركز، والعمل معهم لعرض أعمالهم الفنية أمام الملايين من عملائنا من خلال بطاقات هدايا العيد».

من جانبها، قالت المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم مريم عثمان: «يعتبر عيد الفطر واحداً من الاحتفالات الأكثر أهمية في دولة الإمارات، ويشرفنا التعاون مع أمازون في مبادرة (العيدية) المبتكرة، إذ يشكل الفن ركناً أساسياً في المناهج المعتمدة لدينا في المركز»، مشيرة إلى أن المشاركين في المبادرة استمتعوا بالتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم عبر ابتكار تصاميم خاصة ببطاقات هدايا العيد الإلكترونية». وأضافت «من خلال التعاون مع المركز، قدمت أمازون لطلابنا فرصة لمشاركة موهبتهم وابتكار بطاقات الهدايا لعامة الجمهور في دولة الإمارات، لتقديم هدية مميزة ستبقى طويلاً في ذاكرة الكثير منهم».

وتجسد بطاقات هدايا العيد الإلكترونية التقليد المتبع في العيد المعروف باسم «العيدية» وهي العادة الشعبية المتعارف عليها لتبادل الهدايا في العيد بين أفراد العائلة والأصدقاء، وتأتي مع لمسة عصرية.

وتضم مجموعة هذا العام اثنين من التصاميم الحصرية من ابتكار طلبة المركز.

وأبدعت زينب شودري نافيد التصميم الأول، المستوحى من تقاليد ومظاهر الاحتفال بالعيد مع استخدام اللون الأصفر المفضل لديها، كما تعاونت مجموعة من طلبة المركز راشد لأصحاب الهمم في ابتكار التصميم الثاني.