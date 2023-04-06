الامارات | الملياردير منزعج.. روبيرت موردوك يفسخ خطوبته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فسخ الملياردير روبيرت موردوك، صاحب مجموعة «نيوز كورب» الإعلامية العملاقة، خطوبته بعد أقل من شهر على إعلانه عبر الصحافة، كما ذكرت مجلة «فانيتي فير» الأميركية، أول من أمس.

وكان مقرراً أن يتزوج قطب الإعلام البالغ 92 عاماً، المولود في أستراليا والحائز الجنسية الأميركية منذ عام 1985، من آن ليزلي سميث، وهي مرشدة دينية سابقة لدى شرطة لوس أنجلوس تبلغ 66 عاماً. وروى في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي لصحيفة «نيويورك بوست»، إحدى المطبوعات التي يملكها، أنه «طلب يدها للزواج في 17 مارس الماضي».

لكنّ مجلة «فانيتي فير» نقلت عن مقربين من موردوك أن الخطوبة فُسخت فجأة بسبب انزعاج الملياردير من الالتزام الديني الإنجيلي لخطيبته. وكان مقرراً أن يتزوج الثنائي في نهاية الصيف.

وتطلّق روبيرت موردوك في أغسطس الماضي من زوجته الرابعة، عارضة الأزياء الأميركية جيري هال، بعد حياة مشتركة استمرت ست سنوات. ويملك موردوك، الذي تقدّر «فوربس» ثروته بأكثر من 17 مليار دولار، مئات الوسائل الإعلامية.

وكان الملياردير متزوجاً بين 1956 و1967 من باتريشا بوكر، وهي مضيفة جوية أسترالية، ثم ارتبط بزواج ثان لأكثر من 30 عاماً حتى 1999 من الصحافية البريطانية أنّا مان، التي تقاضت أكثر من مليار دولار إثر انفصالهما.

وبعد بضعة أيام من طلاقه الثاني، تزوج من ويندي دينغ، إلى حين طلاقهما في 2013.