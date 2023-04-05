من هو أدهم محروس بعد ظهوره في مسلسل سره الباتع؟.. ابن فنانة شهيرة راحلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يعرف رواد السوشيال ميديا أدهم محروس إلا بسبب والدته، فهو فنان صاعد لفت الأنظار منذ سنوات بسبب ملامحه التي تشابهت مع ملامح الأوربيين، فبدى وكأنه شاب غير عربي الجنسية، ما وضع والدته دومًا في محل للرد على التساؤلات بشأن جنسيته، واليوم تفاجأ المتابعون بعد ظهوره بمسلسل «سره الباتع»، ليعود مُجددًا لساحة التساؤلات عنه.

من هو أدهم محروس بعد ظهوره في مسلسل سره الباتع؟.. ابن فنانة شهيرة

ولفت الفنان الشاب أدهم محروس، الأنظار إليه بمشاركته في مسلسل «سره الباتع»، ليس فقط لتقمصه الدور الذي لاقى استحسانا كبيرا خاصة إن ملامحه كانت عاملًا مساعدا للقيام به، لكن بعدما تذكر الرواد من هو الفنان الشاب، ليعيدوا نشر صوره القديمة مع والدته الفنانة الراحلة نادية العراقية، إذ اعتاد الظهور معها في الصور التذكارتة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو أدهم محروس.. ملامحه تسببت في أزمة لوالدته

خلال السنوات الماضية، وقبل رحيل الفنانة نادية العراقية، تعرضت الراحلة لسيل من التنمر، بعدما نشرت صورتها مع نجلها أدهم محروس، حتى خرجت ترد على هذه الأمور عبر حسابها على «فيس بوك»، ونشرت صورًا لأبنائها ووالدهم معلقة: «أيوة دول ولادي ووالدهم.. رجعتوا تنشروا صورهم بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي.. إنتوا شفتم عايشة إزاي.. الحسد والقر قعدوني من الشغل.. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي.. بطلوا قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم».

فاجعتان مرا على أدهم محروس

فاجعتان قابلهما أدهم محروس بعدما رحلت والدته نادية العراقية بكورونا، قبل أن يلحقها والده، إذ توفيت في مايو 2021، بعد إصابتها بكورونا، ليلحقها زوجها في نهاية عام 2022.

أدهم محروس يشارك في سره الباتع

الجدير بالذكر إن أدهم محروس، صاحب دور سجن دان أحد قادة نابليون فى القوات الخاصة بمسلسل سره الباتع أكد لـ إكسترا نيوز، إن المخرج خالد يوسف، من رشحه للدور، وقدم عدة بروفات في البداية، متحمسًا لتقديم هذا العمل التاريخي الضخم.