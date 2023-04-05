5 أطعمة صحية يجب تناولها في رمضان.. تقلل الشعور بالعطش

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال أيام شهر رمضان المبارك، يحرص العديد من الأشخاص على تناول كميات كبيرة من الطعام ما بين فترتي الإفطار والسحور، لذلك عادة ما يتم الاهتمام بالتعرف على أطعمة صحية يجب تناولها فى رمضان، وذلك للحفاظ على صحة الجسم، وتجنب الشعور بالتعب خاصة آلام المعدة والجهاز الهضمي التي يتعرض لها الكثيرون.

5 أطعمة صحية يجب تناولها فى رمضان

وللحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنب للشعور بمشكلات المعدة، نقدم أبرز 5 أطعمة صحية يجب تناولها فى رمضان، وفقا لموقع healt line العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة.

- الخس

تعد الخضروات بأنواعها من الأطعمة الصحية التي ينصح بتناولها في أيام شهر رمضان، وذلك لغناها بالعديد من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، كما يعد الخس من المواد الغذائية التي تقلل الشعور بالعطش، لذلك يفضل تناولها خاصة في وجبة السحور، وذلك لاحتواء أوراق الخس على الماء.

- الكرفس

يحتوي الكرفس على العديد من العناصر الغذائية المهمة فيما بينها، حمض الفوليك والبوتاسيوم، كما تحتوي أوراقه وسيقانه على نسبة كبيرة من الماء، ما يساعد على التخلص من الشعور بالجوع والشعور بالشبع لأطول فترة بقدر الإمكان.

- الخيار

كما يعد الخيار أهم الأطعمة التي تقلل من الشعور بالعطش، وذلك لاحتوائه على 95% من الماء في مكوناته، وهو ما يؤدي إلى ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

- البطيخ

يحتوي البطيخ على نسب عالية من الماء والألياف الغذائية، التي تقلل من الشعور بالعطش أيضًا خلال ساعات الصيام، حيث يوصي الخبراء بتناوله لأنه يحتوي على نحو 91% من الماء، وهو ما يساهم في ترطيب كل من ترطيب البشرة والجسم بشكل فعال.

- الفراولة

كما تساهم الفراولة في التقليل من الشعور بالعطس أيضًا، فضلا عن غناها بالبوتاسيوم الذي يحتاجه الجسم.