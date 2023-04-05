الامارات | خبيرة توصي بقاعدة 55/5 بسيطة لتحسين مستويات السكر في الدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثبت جيدا أن النظام الغذائي هو إحدى الطرق لاستهداف مستويات السكر في الدم، حيث تقوم بعض الأطعمة برفعها والبعض الآخر يخفضها.

ومع ذلك، يمكن أن يلعب النشاط البدني دورا.

وقد

عرض أحد الخبراء طريقة بسيطة لدمج التمارين في الروتين اليومي من أجل منع ارتفاع السكر في الدم.

وأوصت أخصائية فسيولوجيا الصحة والرفاهية في Nuffield Health، هايلي ويفر، بتطبيق قاعدة 55/5 على الأيام التي تقضيها في المكتب أو الجلوس كثيرا، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وقالت: "من المهم أن تفكر في مقدار الوقت الذي تقضيه جالسا أثناء النهار، لأننا نعلم أن هذا يمكن أن يكون ضارا. اعتماد مبادئ مثل قاعدة 55/5 يمكن أن يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بعد الوجبة. وهذا يعني أنه مقابل كل 55 دقيقة تقضيها في الجلوس، عليك الوقوف والتحرك لمدة خمس دقائق".

وتدعم الدراسات المختلفة أهمية النشاط البدني لمرضى السكر.

ووجدت إحدى الأوراق البحثية، التي نُشرت في مجلة Scientifica، أن التمارين الخفيفة بعد تناول الطعام كانت طريقة أخرى لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقالت: "تُظهر النتائج أن ممارسة التمارين الهوائية الخفيفة لمدة 60 دقيقة، أو النشاط المعتدل لمدة 20 إلى 30 دقيقة، بدءا من 30 دقيقة بعد الوجبة، يمكن أن يحد من زيادة الجلوكوز بكفاءة مع الحد الأدنى من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم. ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في أوقات أخرى إلى ارتفاع الجلوكوز الناجم عن التنظيم المضاد. إضافة نوبة قصيرة من تمارين المقاومة ذات الشدة المعتدلة إلى النشاط الهوائي، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على النحو الموصى به في الإرشادات الحالية، قد تساعد أيضا في خفض ارتفاع الجلوكوز".

ومع ذلك، فقد حذرت من أن "التمارين عالية الكثافة" تسبب تقلبات واسعة في مستويات السكر في الدم، ما يعني أن فعاليتها على المدى الطويل لم تُعرف بعد.

ويضيف التقرير: "إن تعزيز نوع النشاط البدني الذي يتصدى بشكل أفضل لفرط سكر الدم بعد الوجبة أمر بالغ الأهمية لأن مئات الملايين من مرضى السكري الذين يعيشون في البلدان النامية يجب عليهم الاستغناء عن الأدوية والإمدادات والأنظمة الغذائية الخاصة. النشاط البدني هو الأداة الوحيدة التي قد يستخدمونها بسهولة لترويض ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات. ممارسة بهذه الطريقة لا تنتهك أيا من الإرشادات الحالية، والتي تشجع على ممارسة الرياضة في أي وقت".

كما أوصت ويفر بممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع للمساعدة في مستويات السكر في الدم.

وأخبرت موقع "إكسبريس": "التمارين الهوائية المنتظمة (ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع)، معتدلة الشدة، مثل المشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجة أو التجديف أو السباحة مفيدة؛ على الرغم من أن أي نشاط أفضل من لا شيء. استهدف إكمال 150 دقيقة على الأقل من هذا النوع من التمارين في الأسبوع".

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض السكري ما يلي:

- الشعور بالعطش الشديد.

- كثرة التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

- الشعور بالتعب الشديد.

- فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

- رؤية مشوشة.