الامارات | 5 نصائح لمرضى تكميم المعدة في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ جراحة تكميم المعدة من أكثر الجراحات انتشاراً في الآونة الأخيرة، من أجل حل مشكلة السمنة والوزن الزائد. وعلى الخاضعين لهذه الجراحة الالتزام بمجموعة من النصائح خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما الفئة التي يمكنها الصيام، لأن تلك الجراحة تؤثر في النظام الغذائي برمته بعد الاستغناء عن جزء من المعدة.

وأكد استشاري الجراحة في مستشفى برايم، الدكتور هيثم سوالمة، أن مرضى تكميم المعدة يمكنهم الصيام، في ما لو مر على العملية ما يزيد على ستة أشهر، موضحاً فوائد الصيام في رفع معدل إنقاص وزن المريض.

وتالياً يقدم الدكتور هيثم خمس نصائح مهمة لمرضى تكميم المعدة خلال الشهر الفضيل.

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