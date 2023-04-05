هالة صدقي تبرز تقرير «الوطن» عن أشهر 3 جمل لـ صفصف في جعفر العمدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكلماتها المختلفة التي اشتهرت بها الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، استطاعت أن تخطف قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في طريقة حديثها مع زوجات ابنها «جعفر»، الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، الأمر الذي جعل الكثيرون يتفاعلون معها.

الفنانة هالة صدقي

علقت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» على تقرير جريدة «الوطن» الذي تم نشره منذ عدة أيام وكان يتناول الكلمات التي اشتهرت بها الفنانة خلال مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، قائلة: «اتفضلوا قولولهم جمل وإبداعات صفصف المتواضعة وبعدين نعمل فوازير صفصف».

ونال المنشور الذي شاركته الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» إعجاب الكثير من المتابعين وتفاعل معها عدد كبير منهم، كما أنهم استكملوا باقي الكلمات التي اشتهرت بها الفنانة في المسلسل ومنها: «محاليل محاليل» وأيضا «أنا الملكة، عايزة تكسبيني طبليلي، اشتاتا اشتوت» وكذلك: «ده فاضل ثريا وعايده اللي مخدوش بالقلم».

من ضمن الكلمات التي اشتهرت بها «صفصف» في المسلسل هي: «أهي جات ثريا الجعانة.. يخربيتك يا نرجس يا بنت باتعة بتاعة الأعمال»، الأمر الذي جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعل معها ويشيد بشخصيتها المختلفة.

ظهرت الفنانة هالة صدقي في المسلسل بشخصية سيدة أنيقة ترتدي أفخم العباءات ولا تفارقها الشيشة وصورة زوجها المرحوم والد جعفر، تحب الإطراء وتختلف معاملتها لابنها جعفر عن معاملة زوجاته، إذ تتعامل معه بحنان ولكنه عندما يخطيء يجد قسوة الأم التي غالبًا ما تكون لصالحه، أما تعاملها مع زوجاته يختلف تمامًا، فهي الحماة القاسية ذات اللسان السليط، ولكنها في الوقت ذاته حنونة والكل يعلم أنها حماة طيبة في نهاية.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم: منة فضالي، ومنذر ريحانة، ومي كساب، وهالة صدقي، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، طارق النهري، عصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي