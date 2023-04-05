الامارات | مجلس حمد بن غليطة الرمضاني يستعرض الدور الإيجابي لمؤثري التواصل الاجتماعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حمد بن غليطة رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، أهمية الاستثمار لشخصيات التواصل الاجتماعي الفاعلين، وأصحاب القاعدة الجماهيرية، عبر تبنيهم وتوعيتهم بدورهم تجاه المجتمع، وحثهم على بث رسائل مجتمعية هادفة، تسهم في إرساء القيم التي ترسخ استدامة التوجهات الوطنية، بما يتماشى مع الرؤية الرشيدة لإعلاء المبادئ الداعمة لتنمية المسؤولية الاجتماعية.



وأوضح بن غليطة أن المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي يشكلون منصة لبناء المجتمعات، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ ثقافتنا وعاداتنا، وتجسيد القيم المجتمعية، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي تنشر الإيجابية والروح الوطنية، وتساعد الشباب على الانخراط بصورة أكبر في بناء مستقبل أوطانهم، وعكس الصورة المشرفة عن ريادة دولتنا وتطورها وازدهارها.



جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمته شركة " رؤيتي" لتنظيم المعارض، والذي ادارته بمهنية عالية الإعلامية المتميزة صفية الشحي، لاستعراض دور المؤثرين في مسيرة البناء الوطني، وتكريم المتميزين منهم في تغطية معرض E7، بجانب تكريم أصحاب المشاريع المتميزة.



وأشار الدكتور سالم النار إلى أهمية تعزيز الإسهام الإيجابي للمؤثرين وتعظيم الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تتمتع بها منصات التواصل ومن أهمها الانتشار المتزايد والسريع في المجتمع، وقدرتها على نقل المعلومات والقصص الملهمة عن دولة الإمارات وابتكاراتها وريادتها وتميزها، وتقديم مبادرات قادرة على ترسيخ الرؤى المستقبلية.



ونوه بضرورة تقديم النموذج الإيجابي والابتعاد عن الجانب السلبي، لتعزيز المبادرات التي تمثل الإضافة المنشودة في المجتمع، والمشاركة في ازدهار مسيرة البناء الوطني.



وعلى هامش المجلس الرمضاني تم تكريم 87 مؤثراً كانوا حضوراً بلمساتهم المبتكرة والمبدعة في فضاءات الكلمة والصورة الصادقة والمعبرة، من خلال التغطية المبتكرة لمعرض E7 الأول من نوعه والذي نظمته شركة " رؤيتي" في مركز عجمان لريادة الأعمال في فبراير الماضي.



كما تم تكريم 7 مميزين وهم فدور وهيام بوتيك في فئة أفضل مشروع، وعود بازار في فئة أفضل مشروع متعاون، وشيدا إبراهيم وموزة الكتبي في فئة أفضل تغطية إعلامية، وراشد صالح وريم الضبياني كأفضل متطوعين.