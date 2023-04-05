نصائح بسيطة للأمهات «عشان طفلك يحب الرياضة».. على طريقة مسلسل الكبير أوي 7

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضايا عديدة ناقشها مسلسل الكبير أوي 7 بطولة الفنان أحمد مكي في حلقاته بشكل كوميدي الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها وينتظرها بكل اشتياق خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه على مواقع التواصل الاجتماعي.

في إحدى حلقات المسلسل شجعت مربوحة الفنانة «رحمة أحمد» «العترة» نجل الكبير، أثناء مشاركته في مباراة الكارتيه، والتي انتهت بفوزه ولأن تشجيع الطفل لممارسة الرياضية يعد دافعا أساسيا للفوز بالبطولات التي يشارك فيها، يقدم موقع «هن» عدة نصائح يجب على الأمهات اتباعها أثناء ممارسة أبنائهن الرياضة.

نصائح لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة

من ضمن النصائح التي يجب على الأمهات اتباعها من أجل دعم أبنائهن لممارسة الرياضة منها «التخطيط مسبقاً»، حيث يجب التأكد من أن الطفل لديه وقت ومكان مناسب لممارسة الرياضة، خلال اليوم، كما أن من الضروري التأكد من أن معدات الرياضة التي يستخدمها الطفل آمنة ومريحة ومناسبة له بحسب موقع «healthychildren».

استخدام التمرين كوسيلة نقل من النصائح التي يجب على الأمهات اتباعها لتشجيعهن على ممارسة الرياضة حيث يجب اصطحاب أطفالك إلى المدرسة بالمشي على الأقدام، واستخدام السلالم بدلًا من المصعد، وهكذا، حتى تشجعهن على ممارسة الحركة باستمرار.

مشاركة الطفل، يجب مشاركة الطفل ممارسة الرياضة أو نشاط بدني آخر، حتى يستمر في ممارسة التمرين سواء كانت رياضة المشي أو ركوب الدراجات وغيرها من التمارين الرياضية.

التركيز على جانب المرح، يحب الأطفال الاستمتاع بما حولهم، لذلك من المرجح أن يستمروا في ممارسة الرياضة؛ إذا كانوا يمارسون نشاطًا يستمتعون به، على سبيل المثال، شغّلي الموسيقى لهم أثناء ممارستهم التمارين الرياضية.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي