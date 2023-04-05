أحداث مشوقة ينتظرها الجمهور في مسلسلات علاقة مشروعة وحضرة العمدة ومذكرات زوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات كبيرة ومشوقة شهدتها أحداث حلقات درما رمضان 2023 ونالت إعجاب المشاهدين، خاصة القضايا التي تدعم المرأة والتي تناقش العلاقات الزوجية ومنها مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وأيضا مسلسل حضرة العمدة وكذلك مسلسل مذكرات زوج.

مسلسل علاقة مشروعة

في مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر شهدت الحلقة الـ14 قتل «بثينة» زوجة عمرو بعد طلاقها منه لتبدأ التخمينات من قبل البعض والتوقعات لأحداث حلقة اليوم، خاصة بعد الأشياء الذي اكتشفها قبل وفاتها وكان منها الساعة الألماظ التي اكتشف ياسر جلال وجودها واتهمت سائقه بسرقتها، لينفعل عليها ويذهب للاعتذار من سائقه طارق.

مسلسل حضرة العمدة

يتنظر العديد من متابعين مسلسل حضرة العمدة بطولة «روبي» أحداث الحلقة القادمة خاصة بعد أن انتقالها للعيش داخل منزل والدها بالقرية، حيث اجتمعت بأخواتها، منهم دينا، وأبلغتهم بأن قبولها تولي منصب العمودية، يأتي في ضوء محاولاتها للحصول على الميراث، والذي طالما منعته عائلتها من منحها حقها، ضمن الأعراف السائدة داخل القرية وقالت إنها لن تهدأ إلى أن تحصل على الميراث كاملاً هي وأخواتها، مهما كلفها الأمر.

مسلسل مذكرات زوج

أحداث مثيرة شهدها مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، حيث التقى «رؤوف» بـ«شيرين» طليقته، لأول مرة منذ طلاقهما، إثر تعرض ابنهما لحادث ونقله إلى المستشفى للعلاج، حيث أعرب رءوف عن ندمه بشكل غير مباشر من إقدامه على خطوة الطلاق، الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر الحلقة 14 من المسلسل، ماذا ستفعل شيرين بعد حديث رءوف، وبالفعل قامت أحضرت بنفسها طعاما يحبه «رءوف».