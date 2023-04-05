5 نماذج للمرأة المصرية القوية بدراما رمضان.. أبرزها نيللي كريم في عملة نادرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضايا عديدة تدعم المرأة المصرية سلطتها دراما رمضان 2023 وظهر ذلك في العديد من المسلسلات حيث تولت المرأة عددا من المناصب منها العمودية وأيضا المحاماة وحق المرأة في أخذ الميراث وتوقف زواج القاصرات والختان للإناث هذا ما أثبت مدى قوة المرأة في مختلف المجالات وأنها قادرة على تحقيق العديد من النحاجات والتأثير في المجتمع .

نماذج قوية للمرأة المصرية في رمضان

صفات مختلفة تتمثل في المرأة المصرية منها أنها قادرة على تحمل المسئولية وصبورة وأيضا قادرة على حل المشاكل التي تواجهها وهذا ما نجحت العديد من الأعمال الدرامية هذا العام من تجسيده في مختلف الشخصيات، وكان من أبرزها مسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللي كريم التي جسدت دور المرأة الصعيدية التى ترفض العادات والتقاليد الظالمة وتبحث عن حق المرأة فى الميراث، حيث تنجب طفلًا ويتوفى زوجها، وبعدها تخوض حربًا ضد أسرة زوجها في الصعيد، لتثبت حقها في الميراث حتى تحصل عليه.

مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من الأعمال الرمضانية التي أبرزت قوة المرأة المصرية وقدرتها على تحمل المسئولية وذلك من خلال شخصية «صفية فارس» التي تجسد دورها الفنانة روبي وهى تتولى منصب العمودية بقرية تل شبورة، وبدأت في ممارسة مهام عملها، وناقشت العديد من القضايا منها زواج القاصرات وختان الإناث وتأسيس جيم لنساء القرية.

مسلسل سره الباتع

أما في مسلسل سره الباتع الذي أبرز الفتاة «صافية» المحبة والغيورة على وطنها وتجسد دورها الفنانة حنان مطاوع إذ كانت تجتهد وتضع قلبها على كفها وتكون أحد أذرع مقاومة الحملة الفرنسية على مصر، كما أنها تعيش قصة حب ووفاء بالسلطان حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني.

أما مسلسل «جميلة» فتجسد بطلته الفنانة ريهام حجاج دور الفتاة التي لديها الكثير من الطموحات، وقد تخرجت في كلية الحقوق وتعمل «وكيل نيابة»، وتدافع عن الحق وتتصدى للظلم وتسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق ذاتها وتوازن بين الحياة الزوجية ومتطلبات العمل.

وجسدت الفنانة «هالة صدقي» دور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة وكانت مثالا للأم الحنون والقوية التي تتحمل المسئولية بعد وفاة زوجها وربت أبناءها المعلم سيد، وجعفر على الشهامة والرجولة كما أصبحت عمود البيت وميزان العدل في المنزل.