الامارات | طفلة عراقية تأثر قلوب الملايين بتصرف نبيل.. (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد مقطع فيديو لطفلة عراقية وهي تسقي رجلا مسنا بالماء، ملايين المشاهدات وجمل الاعجاب والتشجيع.

وأظهرالذي لم تتجاوز مدته 35 ثانية، طفلة من السلمانية، شمالي العراقي، وهي تنحني على مسن فقير يجلس على الأرض، وتبدو عليه الإعاقة والعطش وتسقيه الماء بيديها.

وحقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات و أثنى المتابعون على الطفلة الصغيرة التي جسدت معاني الإنسانية في هذا الموقف العفوي.