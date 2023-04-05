الامارات | أطباق لحوم الدببة تحظى بشعبية على موائد اليابانيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحظى لحوم الدببة بالشعبية متزايدة في اليابان، وأفادت صحيفة «الغارديان»، بأن لحوم الدببة، تجتذب المزيد من الزبائن في اليابان.

ونقل موقع «الحرة» عن الصحيفة: إن «لحوم الدببة الطازجة التي تباع بسعر 2200 ين ياباني (16.50 دولارا) لكل 250 غراما، أثبتت أنها تحظى بشعبية بين اليابانيين».

وأضافت أن مطعما في مدينة سيمبوكو في محافظة أكيتا، شمال اليابان، أصبح يتلقى طلبات من طوكيو، التي تبعد حوالي 400 كيلو مترا.

وبدأ هذا المطعم في بيع لحوم الدببة في نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين يشهد تدفقا متزايدا من الزبائن.

وأضافت الصحيفة أن اللحوم تأتي من دببة تم صيدها في الجبال من قبل أعضاء نادي صيد محلي، سُمح لهم بقتل عدد معين خلال موسم الصيد السنوي.

ويبلغ استهلاك لحوم الدببة أعلى مستوياته في شمال اليابان، حتى أنه يباع في علب.

وتقول الصحيفة إنه يشبه لحم الغزلان، وغالبا ما يتم طهيه في الماء وتقديمه في حساء.