دعاء سيدنا نوح للحفاظ على النعم.. ردده قبل الإفطار في رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص المسلم على ترديد الكثير من الأدعية خاصة التي كان يداوم عليها الأنبياء كل يوم، وذلك قبل الإفطار في شهر رمضان الكريم، واختيار ساعة استجابة الدعاء، مع الاستغفار والمواظبة على ذكر الله، والأعمال الطيبة اقتداًء بسنة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» طيلة ساعات نهار الشهر المبارك، وحتى أذان المغرب.

دعاء سيدنا نوح قبل الإفطار

وذكر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، من خلال قناة «الناس» لأهمية المداومة على شكر الله وحمده، خاصة بعد الخروج من كل كرب ومكروه، وكل أمر سيئ أنقذك منه الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن ترديد دعاء للحمد والشكر على النعم التي أنعم الله عليه بها، «نعم ربنا عليك كتير، ومغرقاك وواجب الحمد في كل وقت، اوعى تنشغل من الشكر على النعم».

وأوصى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، بترديد دعاء سيدنا نوح، قائلًا: «الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين» موضحًا أن النبي نوح ردده بعدما أنقذه الله من قومه الظالمين، وخرج سالمًا على السفينة مع المؤمنين: «كل هم وغم ربنا خرجك منه لازم تقول الحمدلله إن إصابتك سراء أشكر وإن أصابتك ضراء اصبر».

أدعية للصائم قبل الإفطار

- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ وأعوذُ بكَ منَ النَّارِ، وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

- اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.