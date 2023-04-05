معلومات عن العروسة الروسية بعد ذكرها في الكبير أوي 7.. سعرها آلاف الجنيهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضمنت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 7، مجموعة من المواقف الكوميدية المشوقة، التي جاء من بينها تحدث الكبير أوي عن دمية تُعرف بـ العروسة الروسية، وذلك خلال تبادله أطراف الحديث مع زوجته مربوحة، لتسأله الأخيرة عن تلك اللعبة، ومن ثم يصف لها بأنها عبارة عن دمية كبيرة، وبداخلها عدة دمى أخرى صغيرة.

معلومات عن العروسة الروسية بعد حديث الكبير أوي عنها

ومع ذكر الكبير أوي للعروسة الروسية، تزايدت التساؤلات عنها، لذا نقدم أبرز المعلومات عنها في التقرير الآتي، وفقًا لموقع travelallrussia الروسي.

- تُعرف العروسة الروسية باسم «ماتريوشكا» ويعود تاريخ تصنيعها لأول مرة منذ نحو 125 عامًا، أي قرن وربع القرن.

- ظهرت أول دمية لـ ماتريوشكا في أواخر القرن التاسع عشر بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

- هي عبارة عن دمية خشبية روسية بها دمى أصغر مكدسة داخل دمى أكبر.

- تعتبر الدمية ماتريوشكا رمزًا للفن والثقافة الشعبية الروسية.

- أُطلق على الدمية اسم ماترونا، الذي كان أحد أشهر الأسماء النسائية في روسيا في تلك السنوات، وكان هذا الاسم مشتقا من الكلمة اللاتينية التي تعني «الأم»، إشارة لأن العروس عبارة عن أم لعائلة كبيرة، لما تحويه من دمى أصغر بداخلها.

- منذ تصنيعها لأول مرة أصبحت الدمية ماتريوشكا رمزًا للأمومة في روسيا، وتمثلت صورة الدمية في صورة فتاة فلاحة بسيطة ترتدي فستانًا شمسيًا ومنديل على رأسها، وحتى الآن يرمز لـ ماتريوشكا على أنها رمز لاستمرار الحياة.

سعر العروسة الروسية ماتريوشكا

ويتم بيع العروسة الروسية ماتريوشكا في الأسواق مقابل 160 دولارًا، ما يعادل نحو 5 آلاف جنيه مصري.