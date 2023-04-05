ما هي شروط اعتكاف المرأة؟.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هي شروط اعتكاف المرأة؟ سؤال يتبادر إلى أذهان العديد من السيدات بالتزامن مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والحرص على الاعتكاف خلال تلك الليالي العشر المباركة، مع التضرع إلى المولى سبحانه عز وجل بأداء الصلوات وطلب الدعاء بكل ما تتمناه وترجوه الأنفس بأعظم أيام الله.

ما هي شروط اعتكاف المرأة؟

وللتعرف على ما هي شروط اعتكاف المرأة في رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه كي يصح اعتكاف السيدة يجب أن تتبع عدة أمور خاصة إن كانت ستعتكف في المسجد، ألا وهي:

- استئذان المرأة من زوجها إن كانت متزوجة.

- أن يتسم المكان الذي ستعتكف به المرأة بأمانه من الفتنة، حيث أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد لا يتواجد به مكانًا خاصًا بصلاة النساء.

حكم اعتكاف المرأة في المسجد

أما بشأن حكم اعتكاف المرأة في المسجد، أوضحت دار الإفتاء أنه اعتكاف المرأة في المسجد من الأمور المشروعة، وذلك لما رواه مسلم والبخاري، من طريق عروة عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجُه من بعده، فدل ذلك على أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء».

حكم اعتكاف المرأة في المنزل

وبالسؤال عن حكم اعتكاف المرأة في المنزل، أوضحت الإفتاء عبر مقطع فيديو بقناتها الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أن اعتكاف المرأة في المنزل جائز شرعًا ولا مانع فيه، فيما أنه لا يجوز للرجل، ويفضل عند اعتكاف النساء في المنزل أن تكون المرأة في مصلاها داخل البيت، أو تخصيص حجرة بمفردها وهادئة، حتى تتمكن من أداء الصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف بصورة صحيحة، ولا تتعرض لأي تأثيرات خارجية خلال القيام بالاعتكاف.