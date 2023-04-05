هل يجوز قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل يجوز قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب؟.. سؤال يدور في أذهان العديد من السيدات خاصة في شهر رمضان المبارك لأن كثيرا منهن يقرأن القرآن الكريم ويفضلن قراءاته في المنزل، وهناك بعضهن لا يرتدين الحجاب فيتساءلن عن ذلك.

أجابت دار الإفتار المصرية عن سؤال هل يجوز قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب؟ عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه يجوز ذلك، فلا يشترط لقراءة القرآن الكريم ما يشترط فى الصلاة إلا فى بعض الأمور كوجوب الطهارة للمس المصحف.

حكم قراءة القرآن الكريم للمرآة بدون حجاب

يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئةٍ حسنةٍ، وقراءة المرأة للقرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها جائزة شرعًا؛ إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل وذلك بحسب ما ذكرته دار الإفتاء.

لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها، وقد ذكر الحكيم الترمذي بعضًا منها في «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» فقال: «من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرًا، وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة، وَأَن تستاك، وَأَن تتخلل، وتتطيب، فَإِن هَذَا طَرِيقه، وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلاة، وَلا تكون مُتكئًا، وَأَن تتلبس له كمَا تتلبس للدخول على الأمير؛ لِأَنَّك مُنَاجٍ، وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة بقرَاءَته، كان أَبُو الْعَالِيَة إِذا قَرَأَ اعتَمَّ وَلبس وارتدى واستقبل الْقبْلَة».

حكم الصلاة بملابس خفيفة في المنزل

وعن حكم الصلاة بملابس خفيفة في المنزل، أوضحت دار الإفتاء أنه ليس شرطًا لقراءة القرآن أن يلبس الإنسان اللبس الذي يرتديه وهو خارج البيت، ومن ثم فلا بأس ولا حرج ما دام ذلك في داخل البيت.