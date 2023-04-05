عروسان يعقدان قرانهما داخل الحرم المكي.. لبسوا الدبل قدام الكعبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته 44 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التدوينات «تويتر»، لعروسين يعقدان قرانهما داخل أفضل الأماكن المقدسة على وجه الأرض، وسط المعتمرين المتواجدين من شتى بقاع الأرض، ليكن المشهد يدعو للفخر وعظمة الإسلام، وسط مباركات من الحضور.

عقد قران في الحرم المكي

من أطهر مكان في العالم، قرر عروسين عقد قرانهم بملابس الإحرام، وييدو من ملامحهما أنهما يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية، إذ ظهر العريس يرتدي ملابس الإحرام، في حين ترتدي عروسة فستان ناصع البياض وحجاب تقليدي على رأسها، والتي كانت دموعها تنهال وبشدة تأثرًا بالموقف، حينما كان يضع الشيخ وعاقد القران يده بيد العريس.

تلبيس الشبكة في الحرم

عُلبة من الزجاج وورقة عقد القران، كانت تلك الأشياء التي كانت توضع على الأرض أمام العروسين، وبعد الانتهاء من عقد القران، أخرج العريس الشبكة وخواتم الزواج من العلبة، ومن ثم قام بتلبيسها لعروسه، ثم التوقيع على عقد القران، وسط مباركات من الأهل والحضور، والدموع كانت المسيطرة على المشهد.

العروسان يوثقان المشهد بصور فوتوغرافية

بعد عقد القران، وثق العروسين الإندونيسيين، لحظات الزواج السعيد وعقد القران، بصور فوتوغرافية، وفي الخلفية الكعبة المشرفة، التي قررا التبارك بها قبل بدء حياتهما الزوجية الجديدة، وبحوزة العريس العُلبة الزجاجية، التي كانت توضع بها الشبكة، والعروس تُمسك بباقة من الزهور، وفق «العربية».

تفاعل مع الفيديو

لقي مقطع الفيديو الذي وثق لحظة عقد قران العروسين، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حظي بملايين المشاهدات والتعليقات، كان من بينها: «الله يجعله زواج مبارك وحياة سعيدة وذرية صالحة، ما زال الخير في أمه محمد باق إلى يوم القيامة، إحنا فرحنا ليهم جدا، هذين معتمرين من إندونيسيا، شيء مميز ويكون عالق في ذاكرة الزوجين».