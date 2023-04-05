قط أليف يخدش صاحبه ويصيبه بالعمى.. الأعراض الأولية تشبه كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحب كثير من الناس تربية الحيوانات الأليفة، خاصة القطط، فتعد من الكائنات اللطيفة، واقتناؤها يحسن من الصحة النفسية للإنسان، لكن في أحيان كثيرة، تعرض الحيوانات الأليفة صحة الإنسان إلى الخطر، وهو ما حدث في ولاية تكساس الأمريكية.

وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، فإنه أصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما -لم يرغب في الكشف عن اسمه-، ببكتيريا تسببت في حدوث التهاب في العصب البصري، ما أدى إلى فقدان البصر، وحدث ذلك بعد فترة قصيرة من شرائه لقط يربيه في منزله، إذ تعرض في أحد المرات إلى خدش عميق منه، أدى إلى أعراض خطيرة، اعتقد في بداية الأمر أنها اشتباه في الإصابة بفيرس كوفيد 19.

أعراض خدش القطة لعين رجل

عانى الرجل من حالة إعياء شديدة، وأصيب بالحمي بعد أسابيع من تبني القط، وفي أثناء القيادة، لم يستطع إكمال الطريق، نظرا لتعرض عينه اليسرى إلى الإصابة بالعمى الجزئي، مما جعله يفزع إلى قسم الطوارئ، لتشخصه الأطباء فيما بعد بمرض خدش القطة، الناجم عن بكتيريا Bartonella henselae التي يمكن للقطط التقاطها من البراغيث.

ما أعراض مرض خدش القطط؟

يعرف مرض خدش القطة أيضا باسم حمى خدش القطط، أو داء خدش القطة، وتحمل نحو 40% من القطط البكتيريا المسببة لهذا المرض مرة واحدة على الأقل خلال حياتها، والتي تلتقطها عادة من البراغيث، لكن نادرا ما تظهر عليها الأعراض، ويمكن للبشر التقاط البكتيريا، بعد تعرضعهم للخدش، كما أنهم يمرضون بعد 3 إلى 14 يوما، ويواجهون أعراضا تشمل التورم والحمى وفقدان البصر والإرهاق، وفي حالات نادرة، يمكن أن يترك الرجال مع مشكلات في الانتصاب، وفقا لما أظهره تقرير طبي نشرته مجلة American Journal of Case Reports.

وبعد عديد من الاختبارات، وصف الأطباء مضادات الحيوية للمريض لمدة 6 أسابيع، ومع الاستشارات الطبية والمتابعات، عادت الرؤية إلى المريض، واختفت أعراض الحمى وآلام الرأس.