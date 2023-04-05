مسلسل عملة نادرة يثير القضية.. ما عقوبة الامتناع العمدي عن تسليم ميراث المرأة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فتحتلك حساب في البنك، وحطيت ليكى مليون جنيه باسمك، وبعد المولد إن شاء الله هتروحي معانا الشهر العقاري في قنا، وتتنازلي عن الأرض وترجعي معززة مكرمة وتعيشي وسطينا ست الهوانم»، مشهد ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، ويناقش مشكلة قضية الميراث في الصعيد، إذ تقوم بدور سيدة مات زوجها، وتركها في أسرة لا تحبها في إحدى قرى الصعيد، وبعد فترة قصيرة تعترف لهم بأن زوجها كتب لها وصية بميراثها قبل الوفاة.

القومي للمرأة يشيد بقضايا المواريث في عملة نادرة

شارك المجلس القومي للمرأة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جزءا من المشهد الذي أثار تفاعل كبير في مسلسل عملة نادرة، الذي يوضح الامتناع العمدي عن تسليم ميراث المرأة، معلقا: «هذه الكلمات جزء من أحداث مسلسل عملة نادرة، من تأليف الكاتب الكبير الأستاذ مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة الفنانة نيللي كريم التي تجسد من خلاله شخصية نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها أن تحصل على حقها في الميراث وأن تورث أرض، وبدلًا من ذلك تحصل على حفنة أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد، وضد الدين ذاته».

وتابع القومي للمرأة، خلال الحديث عن تفاصيل وسرد أحداث المسلسل: «تواجه نادرة حزمة كبيرة من المشاكل، منها تهديد شقيق زوجها بقتل ابنها إن لم تتنازل عن الأرض».

وأشار المجلس، إلى القوانين الخاصة بالمواريث: «صدر القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لقانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943، وذلك بإضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على إنقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة التصالح».

حبس مدة لا تقل عن سنة

نص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند، حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.