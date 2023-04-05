سر تقليب جعفر العمدة الشاي بـ«المعلقة مقلوبة».. الجمهور يكشف السبب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة نجاح كبيرة استطاع الفنان محمد رمضان، تحقيقها خلال موسم دراما رمضان 2023، منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل جعفر العمدة، الذي تدور أحداثه داخل حي السيدة زينب الشعبي، تحديدًا في منزل جعفر العمدة، وزوجاته الأربعة، وصراعاته الخارجية وبحثه عن الجاني المسؤول عن خطف نجله «عبد الجواد»، إذ استطاع رمضان، الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة كعادته، خاصة أهالي الأحياء الشعبية.

محمد رمضان يجذب الانتباه بسبب جعفر العمدة

خلال الحلقات السابقة من مسلسل جعفر العمدة، استطاع الفنان محمد رمضان، جذب الانتباه، بسبب الأداء التمثيلي المتميز، وتعبيره عن الطبقة الشعبية المتوسطة، بملابسه ونبرة صوته، وطريقة حكمه على الأمور، حتى الأمثال الشعبية التي يرددها، وعلاقته بوالدته التي تقوم بدورها الفنانة هالة صدقي، ما زاد درجة قربه مع جماهيره ومتابعيه.

سر تقليب جعفر العمدة للشاي بطريقة غريبة

أثار محمد رمضان، خلال الحلقات الماضية، حالة من الجدل الواسع، في مسلسل جعفر العمدة، بسبب الطريقة غير معتادة في تناول الشاي، إذ ظهر الفنان في عدة لقطات وهو يقوم بتقليب الشاي بظهر الملعقة، وليس كما هو معتاد بطريقتها المعتدلة.

وتداولت رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقطات من تلك المشاهد، وكشف بعضهم سر تقليب الشاي بهذه الطريقة، موضحين أن السبب استخدام كوب صغير القطر، يسمى «استكانة»، مدونين: «عشان دي كباية اسمها استكانة لو اتقلبت جامد ممكن تتكسر، بسبب صُغر قطرها، ومنتشرة بالقهاوي لمحبي شاي الخمسينة»، واحتساء الشاي بتلك الكيفية مفضل في الصعيد، ودوّن البعض: «في الصعيد عندنا أما تكون الكوباية خفيفة بيقلبوها بالمقلوب، علشان متتكسرش».

مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي مشوق، في منطقة السيدة زينب، ويشارك في بطولته أمام محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، دعاء حكم، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.