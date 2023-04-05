جدول تقسيم المعاش وكيفية حساب نصيب الأرملة.. الشروط والتفاصيل الكاملة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساؤلات كثيرة تدور في أذهان السيدات اللواتي يتوفى عنهن أزاوجهن، ويترك لهن أبناء، ليصبح الحديث هنا عن الحصول على مستحقات المعاش هي وأبنائها، وجدول تقسيم المعاش وكيفية حساب نصيب الأرملة، والحالات التي تستوجب أن تأخذ فيها النصيب الأكبر، والحالات التي تحرم منه، ونصيب الأبناء بعد وفاة الأب، خاصة الفتيات المقبلات على الزواج.

وللرد على كل الاستفسارات السابقة، حددت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، جدول تقسيم المعاش وكيفية حساب نصيب الأرملة، عبر موقها الرسمي على الإنترنت، وفقا للقانون.

جدول تقسيم المعاش وكيفية حساب نصيب الأرملة

حدد قانون التأمينات والمعاشات، جدول تقسيم المعاش وكيفية حساب نصيب الأرملة، كالتالي:

- الأرملة تحصل على 3/4 المعاش أي بنسبة 75%.

- أما فى حالة وجود أرملة وولد واحد أو أكثر تحصل الأرملة على 50% معاش زوجها المتوفى.

- في حالة تعدد الزوجات، يتم توزيع المعاش بالتساوي، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- الأرملة وأخت أو أخ أو أكثر، فهنا تحصل على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4، لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- في حالة وجود أرملة ووالد أو والدين، تحصل الأرملة على ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- في حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر يقسم المعاش كما يلي: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- في حالة وجود أرملة وولد أو أكثر ووالدين، يقسم معاش المتوفى كما يلي: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- في حالة والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

شروط استحقاق المعاش للأرامل

عن الشروط لاستحقاق الأرامل لمعاش المتوفي، فقد حددتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، كالتالي:

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي، كما يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

‌- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- من ضمن الفئات المستحقة لمعاش المتوفي وهو الابن حيث يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الـ21، ويستثنى الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط التي تتمضن ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة وعدم بلوغ سن26.

- يشمل الفئات التي يحق لها الحصول علي معاش المتوفى، وهي البنت ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.