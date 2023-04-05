حقوق المرأة في معاش والدها بجميع الحالات.. متى يسقط عنها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما حقوق المرأة في معاش والدها في جميع الحالات؟ سؤال يقع في أولوية كثير من السيدات، بشأن صرف معاش والدها المتوفى، بشأن أحقية صرف المعاش، وما إذا كان حق أصيل لمستحقيه يكفله القانون، أم أنه يختلف من الابنة العزباء أو المتزوجة أو الأرملة، ومن تُحرم من هذا المعاش والأسباب؟ أسئلة عديدة يجيب عنها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحسب ما أوضحته هيئة التأمينات عبر موقعها الرسمي.

حقوق المرأة في معاش والدها في جميع الحالات

قبل معرفة حقوق المرأة في معاش والدها في جميع الحالات، عليك الأول العلم بكيفية تقسيم المعاش على المستفيدين:

- أكثر من ولد: كامل المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

حقوق المرأة في معاش والدها في جميع الحالات

نرصد حقوق المرأة في معاش والدها في جميع الحالات، وفقًا لما ذكرته هيئة التأمينات، مستندة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وحدد قانون المعاشات الجديد حقوق المرأة في معاش والدها في جميع الحالات بالتفصيل، باعتبارها أحد المستحقين لمعاش الوالد حال وفاته، إذا كان مؤمنًا عليه أو يتقاضى معاشًا عند وفاته، فيحق للأبناء حينها الحصول على معاش والدهم المتوفى كاملًا دون نقصان.

وتحصل الابنة على معاش والدها المتوفى في عدد من الحالات:

- ألا تكون متزوجة.

- إذا كانت مطلقة.

- إذا كانت مريضة أو من ذوي القدرات الخاصة.

- إذا طُلقت المرأة مرة أخرى بعد الزواج، فيتم عودة صرف المعاش مرة أخرى لها، بموجب نص المادة رقم 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

متى تٌحرم المرأة من معاش والدها؟

- إذا تزوجت، يسقط حقها في الحصول على معاش والدها، وفقًا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات من قبل.

- إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف.

حالة استثنائية لا تحرم فيها المتزوجة من معاش والدها المتوفى

وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المقرر دراسة حصول المرأة المتزوجة على معاش والدها المتوفى إذا كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبذلك تكون حالة استثنائية لا تحرم فيها المرأة المتزوجة من معاش والدها المتوفي

كيف يمكن الحصول على إعانة حالة قطع المعاش؟

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، في حالة قطع معاش الابنة، فإنه يتم صرف منحة عند قطع المعاش للزواج بقيمة المعاش المستحق لمدة عام بحد أدنى خمسمائة جنيه، مع تقديم المستندات التالية:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، على النموذج رقم 8.