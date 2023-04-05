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من هي وداد زوجة شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة؟.. ملكة جمال إسكندرانية

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وداد في مسلسل جعفر العمدة

مشهد لم يتخط 5 دقائق لمشاجرة بين «عايدة» الزوجة الرابعة لجعفر العمدة، ووداد زوجة شقيق زوجها، إذ بدأت بتبادل الحديث، قبل أن تقرر الأخيرة إصابة نفسها في الرأس، واتهام الأولى بالاعتداء عليها، وسط حالة من الذهول، في أحد المشاهد التي تصدرت أحاديث الجمهور حول مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان.

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وعلى الفور، بدأ البحث عن صاحبة شخصية وداد زوجة شقيق في مسلسل جعفر العمدة، التي أدتها الفنانة الشابة جوري بكر، إذ تألقت من قبل أمام محمد رمضان في مسلسلي «موسى»، و«البرنس»، إلا أنها حققت صيتًا واسعًا هذا العام من خلال جعفر العمدة. 

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مي هي وداد زوجة شقيق جعفر العمدة

نستعرض عدد من المعلومات عن جوري بكر، صاحبة شخصية وداد زوجة شقيق في جعفر العمدة.

مصرية وٌلدت بالإسكندرية.

في العقد الثالث من عمره، إذ ولدت في أكتوبر 1988.

مقدمة برامج وممثلة. 

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درست في كلية الإعلام وتخصصت بقسم الإذاعة والتليفزيون. 

درست التمثيل في لندن.

عملت في الإمارات لفترة في مجال المكتبات.

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بدأت أول خطواتها نحو التمثيل من خلال عروض الأزياء، ثم مقدمة برامج.

حصدت جوري بكر لقب أفضل عارضة أزياء في آسيا. 

حصلت على لقب Miss International. 

عام 2014 حصدت لقب الوصفية الثانية لملكة جمال مصر. 

شاركت في عديد من الحملات الإعلانية.

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بدأت أول مشاركاتها الفنية في 2020، وظهرت في مسلسل البرنس مع محمد رمضان.   

احتفلت أول العام الجاري، بزفافها على رجل أعمال خارج الوسط الفني، وأقيم حفل الزفاف في الإسكندرية.

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مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي مشوق، إذ يبحث البطل عن ابنه بعد خطفه منه قبل سنوات طويلة إذ يشارك في بطولته كل من الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، دعاء حكم، عصام السقا، ومن إخراج محمد سامي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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