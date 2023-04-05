دينا الشربيني تكشف وصية والدها قبل وفاته.. حدد موعد اعتزالها التمثيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة كبيرة ألمت بالفنانة دينا الشربيني، بوفاة والدها الذي كان بمثابة الأب والصديق لها، إذ كانت تجمعها به علاقة من نوع خاص قائمة على التناغم والمحبة، ودائما ما تتحدث عن أسرار تلك العلاقة خلال اللقاءات التلفزيونية لها، وعن عمق الصلة ودرجة القرب منه، قبل أن تعلن خلال الساعات الماضية، خبر وفاته، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وفاة والد دينا الشربيني

قالت دينا الشربيني ناعية والدها عبر «إنستجرام»: «توفى إلى رحمة الله والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة»، لافتة إلى أن صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بأحد مساجد التجمع الخامس.

حديث دينا الشربيني عن والدها

خلال استضافتها سابقا في برنامج «شيري ستوديو» على قناة «dmc»، تحدثت دينا الشربيني، عن علاقتها بوالدها ودعمه لها في حياتها ومشوارها الفني، قائلةً: «ماما وأخواتي هددوني لو دخلت مجال التمثيل هيسيوا البيت، بابا حبيبي الوحيد اللي دعمني ووقف جنبي، علاقتي بيه قوية جدا جدا، هو أكتر حد بحكيله وبشكيله همي ومطلعة عينه».

وتابعت الحديث عن علاقتها بوالدها: «قبل ما أنام كل يوم لازم أقوله أنا بحبك، لما بكلمه في التليفون قبل ما أقفل لازم أقوله أنا بحبك، مع إن ماما أنا بحبها فوق ما هي تتخيل، بس الحتة دي مش بعرف أكسرها معاها، بابا أقرب حد ليا».

وصية والد دينا الشربيني لها

كشفت دينا الشربيني لأول مرة عن وصية والدها لها، أثناء استضافتها في أحد البرامج، سألتها مقدمة البرنامج شيرين عرفة، عن علاقتها بوالدها ووصيته لها: «عندي مشكلة هو إني في سن معين هبطل تمثيل، ودي وصية والدي ليّ دايمًا، قالي لازم تسيبي صورة كويسة عنك وعن تمثيلك في نظر وخيال الناس، حسب شكلي هيعجز إمتى».

احتفالها بعيد الأب

في عام 2021، كانت شاركت دينا الشربيني، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لوالدها، بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الأب العالمي» الذي تحتفل به معظم بلدان الوطن العربي، في مثل هذا اليوم من كل عام، قائلةً: «عيد أب سعيد حبيبي.. أفضل أب في الدنيا».

دينا الشربيني لوالدها: أفضل معلم وصديق وأب

كانت دينا الشربيني، احتفلت بعيد ميلاد والدها، قبل أعوام عبر حسابها على «إنستجرام»، بصورة مجمعة له، وعلقت عليها: «بالنسبة للعالم أنت مجرد أب وبالنسبة لي أنت العالم كله، شكرا لأنك موجود دائما تدعمني تشجعني صبور علي في حين أنني أجعل الأمور صعبة عليك، تويني الطريق وتؤمن بحلمي وتشجعني».

وتابعت في رسالتها لوالدها، قائلةً: «شكرا لكل الأوقات التي قلت فيها نعم بينما كانت أمي تقول لا، الأب هو بالنسبة للفتاة الحب الأول، أنت تستمع تقترح تشجع وأنت أفضل صديق لي، أنت أفضل معلم وأفضل صديق، تحملت مصاعبي، أعلم أنني لم أكن أفضل طفلة، ولكنك كنت دائما أفضل أب».