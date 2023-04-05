حتى لا تصبحين مثل عبير صبري في مسلسل جميلة.. 9 خطوات للقضاء على الأنانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلق مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج خلال الموسم الرمضاني الجاري، بمشاركة عدد من الفنانين، إذ تدور أحداثه حول زوجة تخفي عن زوجها معلومات تخصها، في إطار درامي من الغموض والتشويق، فضلًا عن امتناعها عن الإنجاب، لتتدخل طليقة زوجها، وتنشب عديد من المشكلات.

حكاية مسلسل جميلة

تظهر شخصية «نرمين» التي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، طليقة الزوج، «زياد» هاني عادل، خلال أحداث المسلسل، في صورة شخصية شديدة الأنانية ومحبة لذاتها، وتحاول الوصول لأهدافها فقط دون الالتفات للآخرين، وتستمر في محاولة الوقيعة بين «جميلة» وزوجها، بسبب المعلومات التي تخفيها عنه وتخص أسرتها، وتنشب عديد من الصراعات، رغبةً منها في استعادة طليقها مرة أخرى، ظنًا منها أنها تحافظ على مصلحتها، وهو ما جعل الجماهير في حالة من الدهشة بسبب تطورات شخصيتها.

علاج الشخصية الأنانية

يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ«هُن»، إن سيكوباتية الشخصية الأنانية هي من تتفاخر بتجاهل حاجات الآخرين ومشاعرهم، وتستمر في محاولات الوقيعة بينهم وتجاهلهم، مما يتسبب في نفورهم منها وتجنبها، كما أنها تضع رغباتها واحتياجاتها فوق رغبات الآخرين، وتصبح منفرة في أغلب الأوقات.

علاجها يأتي من عدة خطوات، كالتالي:

- الشخصية الأنانية علاجها التحدث معها في أن تتخلى عن عصبيتها.

- مقاومة رغبتها فى السيطرة على الآخرين.

- معرفة أنها ليست محقة طول الوقت.

- التفريق بين مفاهيم كالحب والامتلاك.

- التمرن على تأخير أولوية نفسها في كل مواقف الحياة.

- توضيح لها أنه يتطلب مها تحدي الأنانية بحافز، مثل أنها يجب أن تكون أفضل.

- أن تضع نفسها مكان الآخرين مع النظر إلى المواقف من وجهة نظر الآخرين.

- يجب أن تفترض تقمص شخصية الطرف الآخر، وتفكر من موقعه وفق ظروفه وعقله.

- تعلم منح التقدير للآخرين، وتوجيه دائرة الضوء بعيدًا عن نفسها.