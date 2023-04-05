احذري مصير ابنة ياسر جلال في علاقة مشروعة.. كيف تكتشفين الكاميرات المخفية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبها للسينما والفن، ربما جعلاها تقع في عديد من المشكلات، التي تمس سمعتها وسمعة أسرتها، والاضطرار إلى قبول عروض منافية للذوق، بسبب الفيديوهات الفاضحة التي التقطت لها أثناء تغيير ملابسها، كانت تلك الورطة التي عانت منها ابنة الفنان ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة، الذي يشارك ضمن سباق دراما رمضان 2023، والذي يكشف أحداث مهمة تتعلق بالقضايا التي تمس الفتيات والسيدات بشكل عام.

فيديو خلسة لابنة ياسر جلال في علاقة مشروعة

كانت «فريدة»، التي تقوم بدور ابنة «عمر» ياسر جلال، في مسلسل علاقة مشروعة، وقعت في فخ دبره لها صاحب مكتب كاستينج، إذ دعاها لحضور مناسبة خاصة، وسط رفض شديد منها بسبب تأخر الموعد، ما جعله يهددها بفسخ العقد التي وقعته معه، لتغادر المكان مسرعة، كما طلب منها أن تجلس مع أحد الرجال ليلقى طلبه رفضها، ما جعله يخبرها بأنه قام بتصويرها في غرفة تغيير الملابس وجعلها تشاهد الفيديوهات بنفسها، وترك لها مهلة للتفكير.

الأمر التي وقعت به ابنة ياسر جلال، ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة، يمكن أن يكون مصير كثير من الفتيات غيرها، ويمكن أن يتسبب في تشوه سمعتهن ويؤثر على مستقبلهن.

ونقدم طرق ونصائح للفتيات لاكتشاف كاميرات المراقبة الخفي، وفق وليد حجاج هو خبير وباحث في مجال أمن معلومات.

حدد وليد حجاج، خبير وباحث في مجال أمن المعلومات، لـ«هُن»، طرق اكتشاف كاميرات المراقبة الخفي، في الأماكن التي لا يمكن اكتشافها بسهولة، قائلًا: «يفضل الكثير وضع كاميرات المراقبة المخفية في أماكن متفرقة لا يمكن ملاحظتها، مثل أجهزة فلترة الهواء والمنافذ الكهربائية والكتب والدمى المحشية التي توضع على المكاتب والأرفف، وساعة الحائط أو المنبهات والأقلام، وثقوب الباب والأجراس».

وعن كيفية الاستدلال عليها واكتشاف كاميرات المراقبة الخفية، قال: «يمكن الاستدلال على بعضها من وجود بعض الأسلاك أو الأضواء أو العدسات».

طرق اكتشاف أماكن كاميرات المراقبة

وجه خبير أمن المعلومات، نصائح للفتيات لاكتشاف كاميرات المراقبة الخفية، قائلا: «يجب على الفتيات قبل تغيير الملابس في المجال التجارية أو أي مكان ستضطر بتغيير ملابسها لأي سبب، خاصة في الحمام، تفقد مرايا المراحيض، من خلال وضع إصبع اليد على المرآة، والتحقق من وجود فراغ بين الإصبع والمرآة، والتي توضح كونها حقيقية أم لا، كما يمكن استخدام فلاش الهاتف المحمول، في الكشف عن وجود كاميرات مراقبة من خلال تشغيل الفلاش وإطفاء الإضاءة في الغرفة، والتجول في محيطها من خلال حمله، وتسليطه على جميع الأماكن مصدر الشك».